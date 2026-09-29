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Q8 Italia mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. La misura entrerà in vigore dal 1° ottobre 2026 e avrà una durata di 30 giorni, con l’obiettivo di contenere l’impatto delle tensioni sui mercati energetici e offrire un sostegno concreto agli automobilisti.

La società ha deciso di aderire all’invito del governo italiano in un momento segnato da forti tensioni geopolitiche e da una significativa volatilità dei prezzi dei carburanti.

Q8 mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni

Il tetto massimo al prezzo sarà applicato per 30 giorni a partire dal 1° ottobre e riguarderà sia la benzina sia il gasolio.

Q8 Italia ha spiegato che la misura sarà introdotta con modalità differenziate, tenendo conto delle diverse realtà che compongono il proprio sistema di distribuzione.

L’azienda sosterrà inoltre gestori e partner della rete, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera durante il periodo di applicazione del tetto ai prezzi.

Perché Q8 ha deciso di limitare il prezzo dei carburanti

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per il settore energetico.

Le crisi geopolitiche e l’instabilità dei mercati internazionali stanno infatti alimentando nuove tensioni sulle quotazioni dell’energia e, di conseguenza, sui prezzi di benzina e gasolio.

In questo scenario Q8 Italia ha scelto di intervenire sui prezzi praticati nella propria rete, confermando un approccio che l’azienda definisce orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della competitività.

Cosa cambia dal 1° ottobre per chi fa rifornimento di benzina e gasolio Q8

Dal 1° ottobre 2026 chi farà rifornimento nella rete Q8 potranno quindi beneficiare di un limite massimo ai prezzi di benzina e gasolio previsto dall’iniziativa.

Il meccanismo non sarà necessariamente identico in ogni impianto: Q8 ha infatti precisato che il tetto sarà applicato secondo un approccio modulare, coerente con le differenti caratteristiche della rete di distribuzione.

La misura punta, comunque, a produrre benefici concreti per gli automobilisti in un periodo caratterizzato da forte incertezza sui prezzi dell’energia.

Q8: attenzione ai prezzi e sostegno ai consumatori

L’iniziativa si inserisce nella strategia che Q8 Italia dichiara di aver seguito anche negli ultimi mesi, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori e alla competitività della propria rete.

In una fase di forte volatilità del mercato internazionale, l’azienda ribadisce inoltre l’intenzione di continuare a coniugare attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale.

Il tetto ai prezzi di benzina e gasolio scatterà quindi il 1° ottobre e resterà in vigore per 30 giorni

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