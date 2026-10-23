CAMION

Il tetto al prezzo di benzina e gasolio nei distributori Eni resta fino al 31 dicembre. La conferma è arrivata venerdì 23 ottobre dall’amministratore delegato Claudio Descalzi. Ma c’è una precisazione importante: Eni conferma il limite massimo, non gli importi attuali. Quelli potranno cambiare nelle prossime settimane.

Oggi il tetto è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,25 euro per il gasolio. Eni lo ha ribadito dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. La società seguirà l’andamento del mercato. Valuterà anche le forniture disponibili e la capacità di rifornire la propria rete.

Benzina e gasolio, come cambia il tetto sul prezzo Eni

Il price cap era stato annunciato il 25 settembre. È entrato in vigore il 28 settembre, inizialmente per trenta giorni. Allora il diesel aveva un limite di 2,19 euro al litro. Poi è salito a 2,25 euro. L’aumento è arrivato dopo la fine dello sconto sulle accise. Per la benzina il massimo è rimasto a 1,99 euro.

Ora la misura proseguirà fino a dicembre. Non è ancora chiaro se Eni annuncerà nuovi valori e con quali tempi. Inoltre il tetto riguarda la rete della compagnia. Non è un prezzo imposto a tutti i distributori italiani. Altri operatori hanno invece adottato misure commerciali di contenimento. Alla pompa, il costo può anche essere più basso del massimo stabilito.

Distributori senza carburante e conto da 700 milioni

La risposta dei clienti è stata forte. Oltre 900 stazioni di servizio rimaste senza scorte. Alcune venivano rifornite due volte al giorno. Non bastava a coprire la domanda.

Per Eni l’impegno pesa sui conti. Il gruppo stima circa 700 milioni di euro di costo da marzo a fine anno. La cifra comprende le iniziative per contenere i rincari avviate in primavera e il tetto introdotto a settembre.

Perché i prezzi di benzina e gasolio restano sotto pressione

Le crisi geopolitiche hanno ridotto l’offerta internazionale di prodotti raffinati. In Europa, inoltre, la capacità di raffinazione si è assottigliata. Eni ricorda che negli ultimi quindici anni sono state chiuse quasi trenta raffinerie.

Il tetto al prezzo di benzina e gasolio non scade a ottobre. Non significa però che il pieno costerà uguale fino a Natale. Prima di fare rifornimento conviene controllare il listino esposto. Il prezzo effettivo dipende dal singolo impianto.

Leggi anche: Gasolio autotrasporto, pagamento credito d’imposta dal 21 ottobre