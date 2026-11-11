CAMION

Come ridurre consumi ed emissioni e farsi scegliere

La sostenibilità entra nelle valutazioni di chi acquista servizi di trasporto merci.

Secondo una ricerca di LIUC e Freight Leaders Council, il 78% dei committenti intervistati considera anche i criteri ESG nella selezione dei fornitori.

Per gli autotrasportatori diventa importante ridurre consumi ed emissioni e poter documentare i risultati. MinervaS propone una tecnologia per farlo, intervenendo sull’efficienza dei veicoli già in circolazione.

Quanto consuma la flotta? Quali emissioni produce il trasporto delle merci? L’azienda è in grado di fornire dati a sostegno delle proprie dichiarazioni ambientali?

Sono domande che possono trovare spazio nelle procedure di selezione dei fornitori, accanto alle richieste su tariffe, capacità di carico e qualità del servizio.

Il cambiamento emerge dal Report 2026 dell’Osservatorio ESG nel settore della logistica e dell’autotrasporto, realizzato dal Freight Leaders Council e dal Green Transition Hub della LIUC – Università Cattaneo.

Il 78% dei produttori e retailer che hanno partecipato all’indagine dichiara di considerare i criteri ESG nella scelta dei fornitori.

Il dato riguarda un campione di 61 committenti, non l’intero mercato italiano. Indica comunque una direzione che interessa da vicino l’autotrasporto: chi riesce a documentare le prestazioni ambientali del proprio servizio dispone di un elemento in più da presentare ai clienti.

Cosa chiedono i committenti e cosa offrono le imprese di trasporto merci

L’indagine LIUC ha coinvolto complessivamente 105 imprese, mettendo a confronto le risposte di produttori e retailer con quelle di 44 autotrasportatori.

Tra i committenti, il 68% dichiara di utilizzare checklist o audit ESG nei processi di acquisto e il 63% richiede ai fornitori un codice di condotta che comprenda criteri di sostenibilità.

Sul versante dell’autotrasporto, il 53% delle imprese intervistate ha formalizzato una strategia o degli obiettivi ESG. Quando si passa alla rendicontazione, però, la percentuale scende al 42%. Soltanto il 32% dispone di una funzione aziendale dedicata alla sostenibilità.

Queste differenze non indicano necessariamente una minore attenzione delle imprese di trasporto ai temi ambientali. Il report rileva infatti livelli di iniziative ESG simili tra i due gruppi. A cambiare è soprattutto la disponibilità degli strumenti organizzativi necessari per misurare e documentare le attività svolte.

Per gli operatori più piccoli il problema è anche economico. L’acquisto di nuovi mezzi, l’introduzione di sistemi di monitoraggio e la gestione della rendicontazione richiedono investimenti che devono trovare una giustificazione nei conti aziendali.

Una possibilità è lavorare sull’efficienza energetica dei camion già presenti in flotta, contenendo il consumo di carburante e le emissioni associate ai viaggi.

MinervaS, una tecnologia per ridurre consumi ed emissioni dei camion

È l’ambito in cui opera MinervaS, scale up deep tech che sviluppa tecnologie per l’ottimizzazione energetica dei veicoli.

La sua soluzione enaide® è pensata per migliorare l’efficienza delle flotte attraverso l’analisi dei dati e un sistema di eco-driving adattivo.

Il software interviene già nella pianificazione del viaggio, fornendo previsioni sui consumi e sulle emissioni di CO₂. Durante la marcia elabora indicazioni sulla velocità e sull’accelerazione, considerando traffico, meteo, caratteristiche del percorso e carico trasportato.

Le informazioni raccolte permettono poi di analizzare consumi, emissioni e stile di guida. Il responsabile della flotta può così individuare eventuali inefficienze e verificare l’andamento delle prestazioni dei veicoli.

enaide® può essere utilizzato anche su mezzi con motorizzazioni tradizionali. Per un’impresa che non prevede di rinnovare a breve il proprio parco veicolare, significa poter intervenire sull’efficienza dei camion attualmente in servizio.

Il prodotto è disponibile attraverso moduli in abbonamento per veicolo e può essere integrato con i sistemi di fleet management tramite API.

Perché i dati sui consumi possono contare nella scelta di un fornitore

Un trasportatore che utilizza strumenti di monitoraggio può conoscere con maggiore precisione le prestazioni energetiche della flotta e presentare ai clienti informazioni sulle attività svolte per ridurre i consumi.

È un aspetto rilevante per le aziende che devono raccogliere dati sulle emissioni prodotte lungo la propria catena di fornitura, comprese quelle legate al trasporto delle merci affidato a operatori esterni.

MinervaS mette a disposizione strumenti di analisi e reportistica sulle emissioni, comprese funzionalità dedicate allo Scope 3.

Questi dati possono essere utilizzati dall’autotrasportatore per rispondere alle richieste informative dei committenti, fermo restando che la rendicontazione deve seguire le metodologie previste dagli standard applicabili.

Il vantaggio commerciale è concreto. Nella presentazione della propria offerta, un’impresa può affiancare alle caratteristiche del servizio anche informazioni sui consumi della flotta e sulle iniziative di riduzione delle emissioni.

Non è una garanzia di aggiudicazione del contratto, ma permette di affrontare con maggiori elementi le valutazioni ambientali richieste da alcuni clienti.

Risparmio di carburante per finanziare il miglioramento ambientale

Per gli autotrasportatori, l’interesse verso queste tecnologie dipende anche dai possibili risparmi.

Il carburante incide direttamente sul costo dei viaggi. Ridurne il consumo, a parità di condizioni operative, permette di contenere la spesa e le emissioni di CO₂.

MinervaS punta proprio a migliorare l’efficienza energetica senza richiedere necessariamente la sostituzione dei mezzi.

Secondo i risultati delle sperimentazioni condotte da MinervaS su flotte commerciali e industriali, l’utilizzo di enaide® ha permesso di ottenere risparmi medi di carburante superiori al 15% a livello di flotta, con punte fino al 30% sui singoli veicoli.

La possibilità di contenere i costi operativi rende l’efficientamento energetico particolarmente interessante per le imprese che devono migliorare le proprie prestazioni ambientali mantenendo tariffe competitive.

Trasporto merci sostenibili: il valore di arrivare preparati alla prossima trattativa

I risultati dell’Osservatorio LIUC–Freight Leaders Council mostrano che la sostenibilità è già presente nelle procedure di selezione adottate da numerosi committenti intervistati. Per l’autotrasporto, questo comporta richieste che vanno dalla conoscenza dei consumi alla disponibilità di informazioni sulle emissioni.

Adeguarsi non richiede necessariamente di partire dall’acquisto di nuovi camion. Tecnologie come enaide® di MinervaS consentono di lavorare sull’efficienza dei veicoli esistenti, monitorare le prestazioni e raccogliere dati utili anche nei rapporti con i clienti.

Per un’impresa di trasporto, il risultato può essere duplice: una minore spesa energetica e una documentazione più completa da presentare quando il committente chiede conto della sostenibilità del servizio.