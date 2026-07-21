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Consulta l’elenco completo regione per regione e scopri cosa cambia ora per le multe

Sono 712 gli autovelox spenti in tutta Italia perché non conformi alle nuove regole su omologazione, taratura e controlli di funzionalità.

Il provvedimento riguarda una parte dei 3.305 dispositivi sul territorio nazionale. Di questi, 2.593 risultano regolarmente omologati. Gli altri sono stati disattivati. Potranno tornare in funzione solo dopo aver completato le procedure richieste.

Per conoscere nel dettaglio gli apparecchi interessati è possibile consultare l’elenco degli autovelox disattivati regione per regione.

Dove sono stati spenti gli autovelox

Il numero più alto di dispositivi disattivati si registra nelle seguenti regioni:

Lombardia: 144 autovelox;

Piemonte: 131;

Emilia-Romagna: 94;

Veneto: 84;

Toscana: 69;

Friuli-Venezia Giulia: 47;

Lazio: 33;

Liguria: 16;

Marche: 15;

Abruzzo: 12;

Provincia autonoma di Trento: 9;

Provincia autonoma di Bolzano: 8;

Sicilia: 8;

Campania: 7;

Puglia: 7;

Sardegna: 6;

Calabria: 4;

Valle d’Aosta: 4;

Umbria: 3;

Basilicata: 1;

Molise: 0;

Cosa cambia per le multe

Le nuove disposizioni puntano a introdurre criteri uguali in tutta Italia per l’utilizzo degli autovelox. I controlli sulla velocità restano attivi. Possono essere fatti solo attraverso apparecchi conformi e verificati.

Il Ministro del MIT Matteo Salvini ha ribadito che la sicurezza stradale deve essere garantita con regole chiare, senza trasformare le sanzioni in uno strumento poco trasparente per aumentare gli incassi.

Qui è disponibile l’elenco completo degli autovelox non in regola disattivati.

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