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Tutte le strade e le date, regione per regione

Ecco dove sono previsti gli autovelox mobili questa settimana, con giorni e strade interessate.

Autovelox mobili su autostrade, statali e provinciali dal 9 al 15 novembre 2026. Sono 412 i servizi programmati secondo il riepilogo settimanale dei controlli della Polizia Stradale. Le verifiche interessano 18 regioni, 66 province e quasi 100 strade italiane.

Il Piemonte è la regione con più controlli della velocità, ben 137. Seguono le Marche con 65 postazioni e l’Abruzzo con 49. In Sicilia sono segnalati 29 postazioni di controllo, mentre in Sardegna se ne contano 22.

Gli autovelox saranno presenti anche su alcune delle autostrade più trafficate. Tra queste figurano l’A4 Torino-Trieste, l’A14 Bologna-Taranto e l’A22 del Brennero. Nell’elenco compaiono inoltre la SS16 Adriatica, l’A11 Firenze-Pisa Nord e la SS131 Carlo Felice.

Le postazioni cambiano a seconda del giorno e della provincia. Il calendario indica le strade interessate, ma non sempre riporta gli orari e i punti chilometrici.

Autovelox Nord Italia: dal 9 al 15 novembre

Piemonte. Sono 137 i controlli programmati, distribuiti durante tutta la settimana. Lunedì 9 novembre gli autovelox interessano diverse arterie del Torinese, del Cuneese e del Novarese. Tra queste figurano l’A32 Torino-Bardonecchia, l’A26, l’A4 e la SS231 di Santa Vittoria.

Da martedì 10 a giovedì 12 sono previste verifiche della velocità sull’A6 Torino-Savona- Sull’A33 Asti-Cuneo. Compaiono anche la SS20, la SS21, la SS28 e diverse provinciali del Cuneese.

Nel fine settimana i controlli riguardano nuovamente l’A26, l’A32, l’A4 e la SS33 del Sempione.

Valle d’Aosta. Autovelox mobili previsti tutti i giorni, da lunedì 9 a domenica 15 novembre. Le verifiche interessano l’autostrada A5 Torino-Aosta e il Traforo del Monte Bianco.

Lombardia. Due le postazioni autovelox indicate nel calendario. Giovedì 12 novembre controlli sulla SS9 Via Emilia, in provincia di Lodi. Sabato 14 è invece interessata l’A7 Milano-Genova, nel Pavese.

Liguria. Lunedì 9 novembre controlli della velicità sull’A6 nel Savonese. Martedì 10 è interessata l’A12 nel Genovese. Mercoledì 11 gli autovelox sono segnalati sulla SS1 Aurelia, nello Spezzino.

Giovedì 12 compare l’A10 nell’Imperiese. Venerdì 13 verifiche ancora sull’A10, questa volta nel Genovese. Sabato 14 controlli sulla SS1 Aurelia e domenica 15 sull’A10 nel Savonese.

Veneto. Lunedì 9 novembre sono previsti autovelox sull’A4 nel Padovano e sull’A22 nel Veronese. Martedì 10 controlli della velocità anche sulla SS47 nel Bellunese e sull’A4 nelle province di Padova e Venezia.

Giovedì 12 è interessata la tangenziale di Limena, nel Padovano. Venerdì 13 torna nell’elenco l’A22.

Sabato 14 verifiche della velocità sull’A4, sulla SS434 Transpolesana e sull’A31 nel Vicentino. Domenica 15 sono previste altre postazioni sull’A4.

Autovelox nel Nord Italia: dove sono dal 9 al 15 novembre

Trentino-Alto Adige. Lunedì 9 novembre controlli della velocità sull’A22 e sulla SS12 del Brennero.

Martedì 10 sono previste verifiche sull’A22 nelle province di Bolzano e Trento. Mercoledì 11 è interessata la SS38 MeBo, nel Bolzanino.

Friuli Venezia Giulia. Lunedì 9 novembre autovelox sulla SS202 Triestina e sull’A4 nell’Udinese. Martedì 10 è nuovamente interessata la SS202.

Giovedì 12 verifiche della velocità sulla SS677 nel Goriziano. Venerdì 13 torna nell’elenco l’A4. Sabato 14 è prevista una postazione sulla SP35 di Opicina, a Trieste.

Emilia-Romagna. Lunedì 9 novembre controlli della velocità sull’A1 nel Bolognese e sull’A22 nel Modenese. Martedì 10 verifiche sull’A15 nell’area di Medesano, nel Parmense, e sulla SP63 nel Reggiano.

Giovedì 12 è interessata la SP62 nel Reggiano. Venerdì 13 gli autovelox sono segnalati sulla SS9 Via Emilia nel Bolognese, sull’A22 nel Modenese e sulla SS16 Adriatica nel Riminese.

Sabato 14 sono previste altre verifiche sull’A1 e sull’A15.

Le strade interessate nel Centro Italia

Toscana. L’A11 Firenze-Pisa Nord compare nel calendario degli autovelox tutti i giorni della settimana, in provincia di Pistoia.

Lunedì 9 novembre sono interessate anche l’A12 nel Livornese e il raccordo Siena-Firenze. Martedì 10 controlli sull’A1 nell’Aretino. Mercoledì 11 verifiche sull’A12 e sulla SS1 Aurelia, in provincia di Livorno.

Nel fine settimana sono indicate l’A1 nelle province di Arezzo e Firenze, l’A12 nel Livornese e l’A15 Parma-La Spezia, in provincia di Massa-Carrara.

Marche. Sono 65 i controlli della velocità programmati dal 9 al 15 novembre. Gli autovelox interessano la SS16 Adriatica. La SS76 della Val d’Esino. La SS77 della Val di Chienti.

In elenco anche l’A14 Bologna-Taranto, la SS3 Flaminia e la SS73 bis di Bocca Trabaria.

Verifiche della velocità sul raccordo Ascoli-Porto d’Ascoli e su altre strade del Fermano e dell’Ascolano. Tra mercoledì 11 e venerdì 13 è interessata anche la SP423 Urbinate.

Umbria. Due i controlli indicati. Mercoledì 11 novembre verifiche sul raccordo Perugia-Bettolle, nell’area di Corciano. Venerdì 13 è prevista una postazione autovelox sulla E45, nei pressi di Ponte Pattoli, in provincia di Perugia.

Lazio. Giovedì 12 novembre controlli della velocità sulla SS675 Umbro-Laziale, in provincia di Viterbo. Sabato 14 gli autovelox sono previsti sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Domenica 15 verifiche sull’A12 Roma-Civitavecchia.

Abruzzo. Il calendario comprende 49 autovelox, tutti concentrati nella provincia di Chieti. Gli autovelox sono programmati ogni giorno, dal 9 al 15 novembre.

Tra le strade interessate ci sono la SS16 Adriatica e la SS649 di Fondo Valle Alento. Controlli anche sulla SS650 Fondo Valle Trigno, sulla SS652 Fondo Valle Sangro e sulla SS714.

Nell’elenco figurano inoltre la SP656 e il raccordo autostradale Chieti-Pescara.

Autovelox nel Sud Italia: le postazioni previste

Molise. Non risultano servizi programmati nel calendario settimanale consultato. Questo non esclude altri controlli della velocità.

Campania. Anche per la Campania non compaiono autovelox mobili nel riepilogo della Polizia Stradale. L’assenza dall’elenco non esclude verifiche effettuate da altri organi di polizia.

Puglia. Sei i controlli della velocità programmati. Lunedì 9 novembre gli autovelox sono segnalati sulla SS379 Egnazia, nel Brindisino, e sulla SS16 Adriatica nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Martedì 10 verifiche della velocità sulla SS688 di Mattinata, nel Foggiano. Giovedì 12 è indicata la SS100 Bari-Taranto, in provincia di Bari.

Venerdì 13 controlli sulla SS379 nel Brindisino e sulla SS688 nel Foggiano.

Basilicata. Le verifiche della velocità interessano soprattutto tre arterie della provincia di Potenza. Il raccordo autostradale RA5 Sicignano-Potenza e la SS407 Basentana compaiono tutti i giorni, dal 9 al 15 novembre.

Autovelox previsti anche sulla SS655 Bradanica. Lunedì 9. Da mercoledì 11 a venerdì 13. Domenica 15 novembre.

Calabria. Martedì 10 novembre è prevista una postazione sull’autostrada A2, in provincia di Cosenza. Venerdì 13 gli autovelox sono segnalati sulla SS106 Jonica nel Reggino.

Sabato 14 novembre i controlli della velocità interessano la SS682 Jonio-Tirreno, sempre in provincia di Reggio Calabria. Domenica 15 è nuovamente indicata la SS106 Jonica.

Sicilia e Sardegna, dove sono previsti i controlli

Sicilia. Sono 29 i controlli della velocità programmati in diverse province dell’isola. Lunedì 9 novembre gli autovelox sono segnalati sulla SS683 nel Catanese, sull’A20 nel Palermitano e sulla SS115 nel Ragusano. Nell’elenco compare anche l’A29 nel Trapanese.

Martedì 10 verifiche sulla SP21 nell’Ennese e sull’A18 nel Messinese. Controlli anche sull’A19, sulla SS189 e sull’A29.

Mercoledì 11 sono interessate la SS115 nell’Agrigentino e la SS640 nel Nisseno. Le verifiche riguardano la SS683 nel Catanese. L’A20 nel Messinese. La SS114 nel Siracusano. In elenco l’A19, la SS189 e l’A29.

Giovedì 12 controlli sulla SS640 nell’Agrigentino. Sull’A18 e sull’A20 nel Messinese e sull’A29 nel Trapanese.

Venerdì 13 gli autovelox sono indicati sulla SS626 e sulla SS640, in provincia di Caltanissetta.

Sabato 14 verifiche sulla SS640 nell’Agrigentino, sulla SS626 nel Nisseno, sull’A19 nel Palermitano e sull’A29 nel Trapanese.

Domenica 15 controlli sulla SS115 nell’Agrigentino e sulla SS640 nel Nisseno.

Sardegna. I controlli della velocità interessano soprattutto la SS131 Carlo Felice e la diramazione Centrale Nuorese.

Lunedì 9 novembre gli autovelox sono previsti sulla SS554 nel Cagliaritano e sulla SS131 nelle province di Nuoro, Oristano e Sassari.

Martedì 10 sono interessate la SP2 Pedemontana e la SS389. Mercoledì 11 i controlli riguardano la SS131 in quattro province e la SS291 nel Sassarese.

Giovedì 12 sono segnalate la SS131, la SS291 e la SS729 Sassari-Olbia. Venerdì 13 nuove verifiche sulla SS131 e sulla SS729.

Sabato 14 è interessata ancora la SS131 nell’Oristanese. Domenica 15 controlli sulla SS125 Orientale Sarda e sulla SS131 nelle province di Nuoro e Sassari.

Autovelox, il calendario può cambiare

L’elenco degli autovelox mobili riguarda i controlli programmati dalla Polizia Stradale. Le postazioni possono essere modificate per esigenze operative o condizioni della circolazione.

Il calendario non comprende necessariamente le verifiche effettuate dalle Polizie Locali. Restano inoltre attivi gli eventuali autovelox fissi e i sistemi Tutor.

L’assenza di una strada dall’elenco non esclude quindi altri controlli della velocità. I limiti previsti dal Codice della strada restano validi su tutte le tratte.