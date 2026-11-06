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Autovelox mobili su autostrade, statali e provinciali dal 2 all’8 novembre 2026. I controlli della Polizia Stradale riguardano 18 regioni italiane. Tra le più interessate ci sono Marche, Abruzzo e Sicilia.

Nelle Marche risultano 52 servizi programmati. In Abruzzo sono 49, concentrati soprattutto nella provincia di Chieti. In Sicilia le verifiche interessano diverse zone dell’isola, con 28 servizi segnalati.

Tra le strade presenti nel calendario ci sono l’A4 Torino-Trieste, l’A14 Bologna-Taranto e la SS16 Adriatica. Le postazioni cambiano a seconda del giorno e della provincia.

L’elenco indica le strade interessate e le date dei controlli. Non sempre, però, vengono specificati gli orari o i punti esatti.

Autovelox mobili nel Nord Italia: dove sono

Piemonte. I controlli si concentrano nel fine settimana. Sabato 7 novembre sono interessate l’A6 Torino-Savona, l’A33 Asti-Cuneo e la SS758 Masserano-Mongrando. Domenica 8 verifiche anche su A26, A4, A8, A32 e SS33 del Sempione. Nell’elenco figurano inoltre diverse strade del Cuneese, tra cui SS20, SS21, SS28, SS231 e SS704.

Valle d’Aosta. Controlli sabato 7 e domenica 8 novembre. Le verifiche riguardano l’A5 Torino-Aosta e il Traforo del Monte Bianco.

Lombardia. Una postazione segnalata giovedì 5 novembre. Il controllo è indicato sulla SS9 Via Emilia, in provincia di Lodi. Non risultano altre postazioni mobili nel calendario regionale consultato.

Liguria. Verifiche distribuite durante tutta la settimana. Lunedì 2 sull’A6 nel Savonese. Martedì 3 sulla SS1 Aurelia nello Spezzino e mercoledì 4 sulla stessa statale nell’Imperiese. Giovedì 5 è interessata la SP1 nel Genovese. Venerdì 6 ancora l’Aurelia, questa volta nel Savonese. Sabato 7 controlli sull’A12 nello Spezzino e domenica 8 sulla SS28 del Colle di Nava.

Autovelox mobili nel Nord Italia: le postazioni previste

Veneto. L’A4 compare in diverse giornate, soprattutto nelle province di Padova e Venezia. Lunedì 2 è segnalata anche l’A27. Mercoledì 4 verifiche sulla SS434 Transpolesana, giovedì 5 sulla SS47 e venerdì 6 sull’A22. Nel fine settimana sono previsti altri controlli sull’A4. Domenica 8 compare anche l’A31 nel Vicentino.

Trentino-Alto Adige. Lunedì 2 novembre verifiche sulla SS38 MeBo, in provincia di Bolzano. Mercoledì 4 sono interessate la SS12 del Brennero e l’A22, rispettivamente nelle province di Bolzano e Trento.

Friuli-Venezia Giulia. Martedì 3 controlli sull’A4 nell’Udinese e sulla SS677 nel Goriziano. Mercoledì 4 ancora sull’A4. Giovedì 5 verifiche sulla SP35 di Opicina, venerdì 6 sulla SS202 Triestina e sabato 7 nuovamente sulla SS677.

Emilia-Romagna. Lunedì 2 novembre controlli sulla SS16 Adriatica nel Riminese. Martedì 3 è interessata l’A1 nelle province di Bologna e Parma. Mercoledì 4 verifiche sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi e sulla viabilità del Parmense. Giovedì 5 è segnalata la SP63 nel Reggiano. Venerdì 6 controlli nel Bolognese e domenica 8 sulla SP3, nell’area di Novellara.

Controlli della velocità nel Centro Italia

Toscana. L’A11 Firenze-Pisa Nord, in provincia di Pistoia, compare nel calendario per tutta la settimana. Le altre strade interessate comprendono l’A12 nel Livornese e l’A1 nelle province di Firenze e Arezzo. Controlli anche sulla SS1 Aurelia, sul raccordo Siena-Firenze e sulla Fi-Pi-Li. Domenica 8 novembre è segnalata inoltre l’A15 Parma-La Spezia, in provincia di Massa-Carrara.

Marche. Sono 52 i servizi programmati tra il 2 e l’8 novembre. I controlli riguardano ogni giorno la SS16 Adriatica, la SS76 della Val d’Esino e la SS77 della Val di Chienti. Nell’elenco compaiono anche la SS3 Flaminia, la SS73 bis di Bocca Trabaria e l’A14 Bologna-Taranto. Tra mercoledì 4 e venerdì 6 sono previste verifiche sulla SP423 Urbinate.

Umbria. Due le giornate indicate. Lunedì 2 novembre controlli lungo l’itinerario E45, nell’area di Deruta, in provincia di Perugia. Venerdì 6 è prevista una postazione sulla SS675 Umbro-Laziale, nel Ternano.

Lazio. Martedì 3 novembre controlli sulla SS148, nell’area di Sabaudia, in provincia di Latina. Mercoledì 4 è interessata la SS675 nel Viterbese. Giovedì 5 verifiche sulla SS4 Salaria, nel Reatino. Sabato 7 compare l’A12 Civitavecchia-Maccarese, in provincia di Roma.

Abruzzo. I 49 servizi programmati riguardano le strade della provincia di Chieti. Dal 2 all’8 novembre sono segnalati controlli quotidiani sulla SS16 Adriatica e sulla SS649 di Fondo Valle Alento. Verifiche anche sulla SS650 Fondo Valle Trigno, sulla SS652 Fondo Valle Sangro e sulla SS714. Nell’elenco figurano inoltre la SP656 e il raccordo autostradale Chieti-Pescara.

Autovelox mobili nel Sud Italia: strade e giorni

Molise. Non risultano postazioni mobili nel calendario settimanale consultato. Questo non esclude altri controlli della velocità.

Campania. Nessun servizio della Polizia Stradale compare nel riepilogo delle postazioni programmate dal 2 all’8 novembre. Restano possibili verifiche non comprese nell’elenco.

Puglia. Lunedì 2 novembre controlli sulla SS688 di Mattinata, nel Foggiano, e sulla SS613 Brindisi-Lecce. Martedì 3 sono interessate la SS379 Egnazia e nuovamente la SS613. Giovedì 5 verifiche sulla SS688. Venerdì 6 le postazioni riguardano la SS379 nel Brindisino e la SS16 Adriatica nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Sabato 7 nuovo controllo sulla SS613.

Basilicata. Il raccordo autostradale RA5 Sicignano-Potenza e la SS407 Basentana compaiono ogni giorno nel calendario. Le verifiche interessano anche la SS655 Bradanica. Su quest’ultima i controlli sono indicati dal 2 al 5 novembre e nelle giornate di sabato 7 e domenica 8.

Calabria. La SS106 Jonica, in provincia di Reggio Calabria, compare martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre. Altri controlli sono segnalati sabato 7 e domenica 8. Giovedì 5 sono interessate anche l’autostrada A2 nel Cosentino e la SS682 Jonio-Tirreno, nel Reggino.

Le postazioni mobili in Sicilia e Sardegna

Sicilia. I controlli sono distribuiti in diverse province. Lunedì 2 novembre sono interessate la SS115 nell’Agrigentino, la SS626 nel Nisseno e la SP21 nell’Ennese. Verifiche anche sull’A18 nel Messinese e sull’A29 nel Trapanese.

Martedì 3 compaiono la SS417 nel Catanese e la SS114 nel Siracusano. Mercoledì 4 controlli sull’A18, sull’A19, sulla SS189 e sulla SS115 nel Ragusano.

Giovedì 5 novembre sono indicate la SS640, l’A20, l’A19 e l’A29. Venerdì 6 l’elenco comprende anche la SS683, oltre a diverse arterie già interessate nei giorni precedenti.

Sabato 7 verifiche sulla SS640, sulla SS626, sull’A18 e sull’A19. Domenica 8 sono segnalati controlli sulla SS640 nel Nisseno e sull’A29 nel Trapanese.

Sardegna. Le verifiche riguardano soprattutto la SS131 Carlo Felice e la diramazione Centrale Nuorese. Lunedì 2 novembre sono segnalate la SS131 nel Cagliaritano e la SS729 Sassari-Olbia.

Mercoledì 4 controlli sulla diramazione Centrale Nuorese e sulla SP2 Pedemontana. Giovedì 5 compaiono la SS125 Orientale Sarda, la SS389 e la SS291.

Da venerdì 6 a domenica 8 proseguono le verifiche sulla SS131 e sulla sua diramazione. Le postazioni interessano diverse province dell’isola, tra cui Nuoro, Oristano e Sassari.

Autovelox, il calendario può cambiare

Le postazioni indicate riguardano i controlli programmati dalla Polizia Stradale. Il calendario può subire variazioni per esigenze operative o condizioni della circolazione.

L’elenco non comprende necessariamente le verifiche delle Polizie Locali. Sulle strade restano inoltre presenti gli eventuali autovelox fissi e i sistemi Tutor.

L’assenza di una tratta dal calendario non significa quindi che non possano essere effettuati controlli. Restano validi i limiti di velocità previsti dal Codice della strada.