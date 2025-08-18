CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) avvia l’operazione verità sugli autovelox. Da settembre 2025, infatti, sarà attiva sul sito istituzionale una piattaforma telematica attraverso la quale gli enti locali dovranno comunicare i dati relativi a tutti i dispositivi di rilevamento della velocità.

Il provvedimento è stato formalizzato con il Decreto Dirigenziale 305 del 18 agosto 2025 – “Modalità di Istituzione e Funzionamento della Piattaforma Telematica per la Trasmissione dei Dati sui Dispositivi per l’Accertamento delle Violazioni dei Limiti di Velocità e Comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Cosa prevede il decreto sugli autovelox

Il decreto stabilisce che la piattaforma sarà gestita dal Centro Elaborazioni Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione e fungerà da archivio nazionale. Gli enti locali avranno 60 giorni di tempo per inserire i dati, indicando per ciascun dispositivo:

ente competente;

estremi del decreto di approvazione ministeriale;

tipologia, marca, modello e versione;

numero di matricola.

Senza questa comunicazione, l’autovelox non potrà essere utilizzato in modo legittimo per accertare violazioni al Codice della Strada.

Autovelox: trasparenza e sicurezza

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito che la misura mira a garantire l’uso esclusivo di dispositivi efficaci e regolari, a beneficio della sicurezza stradale.

Stop quindi agli autovelox fuori norma o installati con finalità di cassa: l’obiettivo è rafforzare la prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida, riducendo allo stesso tempo i contenziosi per sanzioni illegittime.

Pubblicazione online e consultazione aperta

I dati comunicati dagli enti saranno pubblicati sul portale istituzionale del MIT, consultabili da cittadini, automobilisti e camionisti. In questo modo si potrà verificare in tempo reale se un autovelox è omologato e autorizzato.

Cosa cambia per automobilisti e autotrasportatori

La novità comporta:

possibilità di controllare la legittimità di un autovelox;

maggiore trasparenza nelle sanzioni;

riduzione del rischio di multe da dispositivi irregolari.

