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Cosa cambia per controlli e multe valide

Prima di essere utilizzati, gli autovelox devono superare una serie di controlli. Non basta che misurino correttamente la velocità.

Devono anche riconoscere il veicolo, associare il dato al mezzo giusto, leggere la targa e produrre immagini utilizzabili.

È questo il senso della cosiddetta patente di affidabilità degli autovelox. Le nuove procedure di omologazione sono entrate in vigore il 12 luglio 2026.

Il termine non indica una vera patente o un documento aggiuntivo. Descrive invece l’insieme dei requisiti che ogni modello deve rispettare per ottenere il via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Autovelox, perché serve la patente di affidabilità

Una rilevazione della velocità può trasformarsi in una sanzione soltanto quando è possibile collegare con certezza il dato registrato a uno specifico veicolo.

Il dispositivo deve quindi svolgere correttamente diversi passaggi. Deve riconoscere il transito, misurare la velocità, attribuirla al mezzo giusto, fotografare il veicolo e identificare la targa.

Le nuove prove tecniche servono a verificare l’affidabilità di tutta questa sequenza. Il controllo diventa particolarmente importante sulle strade con più corsie o quando diversi mezzi attraversano contemporaneamente l’area sorvegliata.

Le soglie previste per gli autovelox

Per ottenere l’omologazione, il modello sottoposto alle prove deve raggiungere precise percentuali di prestazione.

Il dispositivo deve rilevare correttamente almeno il 90% dei veicoli transitati. La velocità registrata deve essere associata al mezzo corretto in almeno il 95% dei casi.

La soglia del 95% si applica anche all’acquisizione delle immagini e al riconoscimento delle targhe. Per la corretta classificazione dei veicoli è invece richiesto almeno il 90%.

La classificazione permette al sistema di distinguere, per esempio, tra automobili, motocicli e mezzi pesanti. Un elemento utile soprattutto quando sulla stessa strada sono previsti limiti diversi a seconda della categoria del veicolo.

Come viene verificata la velocità

Le prove di omologazione controllano anche lo scostamento tra la velocità indicata dall’autovelox e quella registrata da uno strumento campione.

Fino a 100 km/h, la differenza non può superare 3 km/h. Per velocità superiori, lo scostamento massimo ammesso è pari al 3%.

Questi parametri servono a valutare tecnicamente il funzionamento dell’apparecchio. Non coincidono con la tolleranza applicata al momento della contestazione della violazione, che resta regolata dalle disposizioni previste per le sanzioni.

Omologazione e controlli nel tempo

Il superamento delle prove sul prototipo non esaurisce gli obblighi. L’autovelox deve mantenere nel tempo le prestazioni per le quali è stato autorizzato.

Per questo sono previste verifiche iniziali, controlli periodici e operazioni di taratura. Le attività devono essere documentate, così come gli interventi di manutenzione, gli aggiornamenti del software e l’eventuale sostituzione di componenti.

La validità dell’accertamento dipende quindi sia dall’omologazione del modello sia dalle condizioni del singolo apparecchio utilizzato su strada.

Cosa succede agli autovelox già presenti sulle strade

Le nuove disposizioni incidono anche sui dispositivi già installati. Secondo i dati diffusi dal Ministero, circa 3.150 autovelox risultano compatibili con i requisiti previsti.

Per altri 850 apparecchi, i produttori devono invece avviare la procedura di omologazione del prototipo e integrare la documentazione tecnica richiesta.

La situazione non dipende soltanto dal luogo in cui l’autovelox è installato, ma dal modello, dall’anno di approvazione e dalle caratteristiche tecniche del dispositivo.

Patente di affidabilità e tutela della privacy

Il nuovo sistema considera anche il trattamento delle immagini raccolte durante l’accertamento.

Quando la fotografia viene scattata frontalmente, i volti delle persone a bordo devono essere oscurati. Devono restare visibili soltanto gli elementi necessari per identificare il veicolo e documentare la violazione.

La protezione della privacy entra così a far parte dei requisiti tecnici che accompagnano l’utilizzo degli strumenti di controllo della velocità.

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