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Arriva la convocazione attesa dalle associazioni dell’autotrasporto. Le associazioni dell’autotrasporto saranno ricevute dal Governo il prossimo 22 maggio alle 17.30 a Palazzo Chigi.

L’incontro è stato fissato a pochi giorni dal fermo dell’autotrasporto annunciato da Unatras dal 25 al 29 maggio.

La delegazione del Governo sarà guidata dalla premier Giorgia Meloni e vedrà la presenza del Vicepresidente Matteo Salvini, del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, del ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e del viceministro Edoardo Rixi.

La convocazione arriva dopo la lettera inviata dalle undici associazioni presenti nel Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori.

Le sigle del settore hanno chiesto un confronto urgente con il Governo. Al centro della richiesta ci sono i rincari del gasolio e le difficoltà economiche che stanno colpendo le imprese dell’autotrasporto.

Gasolio e costi: cresce la tensione nel settore

Il nodo principale resta quello del caro carburante. Le imprese dell’autotrasporto continuano a fare i conti con costi sempre più elevati, soprattutto per il gasolio.

La crisi internazionale continua infatti a mantenere alti i prezzi dell’energia e molte aziende sostengono di non riuscire più ad assorbire ulteriori rincari.

Negli ultimi mesi il Governo è intervenuto più volte sulle accise. L’ultimo provvedimento, valido fino al 22 maggio, prevede un taglio di circa 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina.

Per le associazioni dell’autotrasporto, però, le misure adottate non sono sufficienti. Il settore sostiene che gli interventi abbiano inciso poco sui costi reali sostenuti dalle imprese.

Secondo le sigle di categoria, le aziende che negli anni hanno investito nel rinnovo del parco mezzi, nella sostenibilità ambientale e nell’efficienza energetica rischiano oggi di essere le più penalizzate.

Le richieste delle associazioni dell’autotrasporto

Le organizzazioni chiedono al Governo un credito d’imposta compensativo che permetta di recuperare integralmente il mancato rimborso delle accise sul gasolio commerciale.

Tra le richieste c’è anche la possibilità di utilizzare subito il credito d’imposta derivante dal rimborso trimestrale delle accise, senza attendere i 60 giorni previsti dalla normativa vigente.

L’incontro del 22 maggio viene considerato decisivo per capire se ci siano margini per evitare il fermo dell’autotrasporto e le possibili conseguenze sulla logistica e sulla distribuzione delle merci in tutta Italia.

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