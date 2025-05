CAMION

Ecco cosa cambia per gli autisti di mezzi pesanti e per l’autotrasporto internazionale al Porto di Rotterdam (ECT)

A breve verrà introdotta la verifica biometrica dei camionisti con riconoscimento facciale al Porto di Rotterdam (ECT).

Un nuovo passo nella digitalizzazione nell’autotrasporto. Il Porto di Rotterdam (ECT) sostituisce le impronte digitali con il riconoscimento facciale per migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’autotrasporto.

Il Porto di Rotterdam (ECT) ha annunciato un’importante innovazione per l’autotrasporto internazionale. L’introduzione di un sistema di verifica biometrica basato sul riconoscimento facciale per i camionisti che accedono ai terminal del porto.

La nuova tecnologia, chiamata Facial Recognition on Chip (FROC), sostituisce il precedente sistema basato sulle impronte digitali e sul riconoscimento del sistema venoso delle dita (Finger Vein).

Autotrasporto, verifica camionisti con riconoscimento facciale

Il nuovo sistema FROC per la verifica con riconoscimento facciale dei camionisti rappresenta una svolta per la sicurezza e l’efficienza del traffico dei mezzi pesanti all’interno del Porto di Rotterdam. L’obiettivo è rendere il processo di identificazione dei camionisti più veloce, completamente contactless e altamente sicuro.

Il riconoscimento facciale dei camionisti sarà introdotto per primo presso il terminal ECT Euromax, dove i nuovi dispositivi saranno installati tra fine maggio e inizio giugno 2025.

Seguirà poi l’installazione del sistema anche nel terminal ECT Delta, garantendo così una copertura completa nei punti chiave dell’infrastruttura portuale.

Cosa cambia per i camionisti: aggiornamento obbligatorio CargoCard

Per continuare ad accedere ai terminal del Porto di Rotterdam ECT, i camionisti dovranno aggiornare la propria CargoCard, registrando il riconoscimento facciale come nuova modalità di verifica dell’identità. Senza questo aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai terminal.

La registrazione può essere effettuata presso Secure Logistics, emittente della CargoCard, nella sede di Hormuzstraat 50, 3199 KW Rotterdam (Maasvlakte), all’interno del Maasvlakte Plaza.

Durante la fase di transizione, i due sistemi di riconoscimento biometrici per i camionisti, Finger Vein e riconoscimento facciale, coesisteranno, ma la tecnologia basata sul volto diventerà progressivamente lo standard unico. Il vecchio sistema Finger Vein verrà definitivamente ritirato, segnando la fine di un’epoca per il controllo degli accessi nell’autotrasporto portuale.

Cosa cambia per il settore dell’autotrasporto

Porto di Rotterdam ECT ha assicurato che la transizione avverrà in modo graduale, per permettere a tutti gli operatori dell’autotrasporto internazionale e locale di adeguarsi senza complicazioni. Il programma rientra in un più ampio processo di modernizzazione digitale che riguarda l’intera catena logistica, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, efficienza e rapidità per camion e autisti di mezzi pesanti.

