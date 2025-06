CAMION

La Commissione Europea analizza e valuta lo stato attuale dei mezzi pesanti a zero emissioni e conclude che il mercato e la tecnologia sono pronti per trasformare l’autotrasporto su strada.

Vediamo i dettagli della valutazione sulla maturità tecnologica dei mezzi pesanti a zero emissioni.

Mezzi pesanti per l’autotrasporto sostenibile

Con la comunicazione COM(2025)260, la Commissione Europea risponde a una richiesta del Parlamento e del Consiglio valutando lo stato di maturità tecnologica e commerciale dei mezzi pesanti a zero emissioni.

Si tratta di un passaggio chiave per rafforzare il quadro regolatorio europeo legato al regolamento AFIR (UE 2023/1804), che stabilisce obiettivi vincolanti per le infrastrutture di ricarica e rifornimento dedicate al trasporto su strada.

L’indagine della Commissione si concentra in particolare sulla capacità dei mezzi pesanti a zero emissioni di rispondere alle esigenze del settore dell’autotrasporto europeo entro il 2030.

Stime UE sull’adozione di mezzi pesanti a zero emissioni entro il 2030

Secondo le stime ufficiali dell’UE, entro il 2030 circoleranno in Europa tra 410.000 e 600.000 mezzi pesanti a zero emissioni, con una quota dominante (fino al 90%) coperta da veicoli elettrici a batteria.

Questo dato riflette sia le analisi di mercato sia l’evoluzione normativa, in particolare la proposta di revisione degli standard europei sulle emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti nuovi.

La comunicazioneUE sottolinea che le previsioni sono coerenti con i trend di investimento del settore e con le esigenze operative del comparto dell’autotrasporto commerciale.

Mezzi pesanti elettrici: oltre 100 modelli sul mercato

La maturità tecnologica dei mezzi pesanti per l’autotrasporto è un elemento centrale del documento. I dati aggiornati al 2024 mostrano che:

Sono già disponibili oltre 100 modelli di mezzi pesanti elettrici a batteria , adatti a tutte le applicazioni: dalla distribuzione urbana ai trasporti a lungo raggio.

di , adatti a tutte le applicazioni: dalla distribuzione urbana ai trasporti a lungo raggio. Circa 20 modelli a celle a combustibile a idrogeno sono in produzione in piccola scala.

sono in produzione in piccola scala. I primi motori a combustione alimentati a idrogeno entreranno sul mercato entro il 2025.

I costruttori di veicoli industriali hanno chiaramente concentrato gli investimenti per i nuovi mezzi pesanti sull’elettrico, considerato oggi lo standard tecnologico di riferimento per il trasporto pesante.

AFIR e infrastrutture: analisi sulle stazioni di ricarica elettrica

La Commissione ha valutato anche il grado di adeguatezza dell’infrastruttura di stazioni di ricarica elettrica prevista dall’AFIR per supportare la transizione del settore dell’autotrasporto pesante.

Secondo il documento dell’UE, le stazioni di ricarica e rifornimento previste:

Copriranno circa il 50% del fabbisogno minimo stimato entro il 2030.

stimato entro il 2030. Saranno distribuite lungo i principali corridoi TEN-T e nei nodi urbani.

e nei nodi urbani. Garantiranno una base solida da cui il mercato potrà espandersi autonomamente, dove c’è sufficiente domanda.

Questo approccio modulare rispecchia la filosofia dell’AFIR. Fornire una rete strategica di stazioni di ricarica elettrica essenziale e lasciare che l’equilibrio tra offerta e domanda generi il resto dell’infrastruttura.

Autotrasporto e transizione

Il settore dell’autotrasporto è uno degli attori principali nella decarbonizzazione della mobilità stradale. I mezzi pesanti, pur rappresentando solo una piccola percentuale del parco veicoli europeo, generano circa un quarto delle emissioni di CO₂ del trasporto su strada.

La disponibilità di veicoli a zero emissioni per tutte le tipologie di trasporto, urbano, regionale, internazionale, rappresenta un punto di svolta per ridurre drasticamente l’impronta climatica della logistica.

Autotrasporto: tecnologia pronta, ora tocca al mercato

La Comunicazione COM(2025)260 conclude che i mezzi pesanti a zero emissioni sono già oggi disponibili in produzione di serie, con una copertura tecnologica e funzionale adatta a tutti gli scenari d’uso. In particolare:

Il mercato sarà inizialmente dominato dall’elettrico a batteria, mentre l’idrogeno rimane una soluzione emergente.

Gli obiettivi AFIR al 2030 sono considerati sufficienti come rete di base per supportare la diffusione iniziale.

per supportare la diffusione iniziale. Una valutazione d’impatto sull’AFIR è prevista per il 2026, al fine di aggiornare le previsioni alla luce dell’evoluzione reale della domanda.

