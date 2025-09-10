Autotrasporto: Ue, pedaggi gratis per mezzi pesanti green fino al 30 giugno 2031
Incentivi, nuove regole e prospettive per i camionisti europei
Il Parlamento Europeo ha approvato una misura che potrebbe cambiare il futuro dell’autotrasporto, pedaggi gratis per i mezzi pesanti a zero emissioni fino al 30 giugno 2031.
L’esenzione dei pedaggi autostradali per i mezzi pesanti green rafforza la Direttiva Eurovignetta. Offre maggiore certezza agli operatori dell’autotrasporto, chiamati a investire in camion e veicoli a zero emissioni nonostante i costi ancora molto più elevati rispetto ai modelli diesel.
Pedaggi mezzi pesanti gratis: incentivo per l’autotrasporto sostenibile
Per l’autotrasporto europeo, l’estensione dei pedaggi gratis rappresenta un incentivo concreto. I camionisti e le aziende che scelgono mezzi pesanti a zero emissioni potranno ridurre i costi operativi. Un aspetto fondamentale in un settore sempre più gravato da spese e normative stringenti.
Tuttavia, la misura non è vincolante: gli Stati membri restano liberi di applicarla o meno. Ad oggi solo pochi Paesi hanno introdotto l’esenzione, lasciando il mercato dell’autotrasporto diviso e senza una linea comune.
L’appello dell’IRU per un autotrasporto competitivo
L’IRU sottolinea che i soli pedaggi gratis per i mezzi pesanti a zero emissioni non bastano a rendere davvero sostenibile l’autotrasporto. Servono politiche più ampie e coordinate, che comprendano:
- Reinvestimento dei proventi legati alla CO₂ direttamente nell’autotrasporto, così da finanziare la transizione verso flotte di mezzi pesanti a zero emissioni.
- Stop alla doppia tassazione: con l’ETSII, gli Stati membri non dovrebbero imporre ulteriori oneri sui costi esterni della CO₂ che rischiano di colpire gli operatori dell’autotrasporto.
- Agevolazioni anche per i carburanti CO₂-neutrali, già disponibili per ridurre le emissioni dei mezzi stradali senza attendere nuove tecnologie.
- Armonizzazione delle classi di emissione in tutta l’Ue, per evitare che i camionisti si trovino ad affrontare regole diverse e possibili multe ai controlli alle frontiere.
Mezzi pesanti a zero emissioni e certezza economica per il settore
L’estensione dei pedaggi gratis è un segnale forte: l’Unione Europea intende sostenere l’autotrasporto nella sua transizione.
Per gli operatori che scelgono mezzi pesanti a zero emissioni, avere la certezza di non pagare pedaggi fino al 2031 significa pianificare meglio gli investimenti e ridurre i rischi economici. Ma senza una decisione uniforme da parte di tutti gli Stati membri, il beneficio rischia di restare limitato.
