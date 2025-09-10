CAMION

Incentivi, nuove regole e prospettive per i camionisti europei

Il Parlamento Europeo ha approvato una misura che potrebbe cambiare il futuro dell’autotrasporto, pedaggi gratis per i mezzi pesanti a zero emissioni fino al 30 giugno 2031.

L’esenzione dei pedaggi autostradali per i mezzi pesanti green rafforza la Direttiva Eurovignetta. Offre maggiore certezza agli operatori dell’autotrasporto, chiamati a investire in camion e veicoli a zero emissioni nonostante i costi ancora molto più elevati rispetto ai modelli diesel.

Pedaggi mezzi pesanti gratis: incentivo per l’autotrasporto sostenibile

Per l’autotrasporto europeo, l’estensione dei pedaggi gratis rappresenta un incentivo concreto. I camionisti e le aziende che scelgono mezzi pesanti a zero emissioni potranno ridurre i costi operativi. Un aspetto fondamentale in un settore sempre più gravato da spese e normative stringenti.

Tuttavia, la misura non è vincolante: gli Stati membri restano liberi di applicarla o meno. Ad oggi solo pochi Paesi hanno introdotto l’esenzione, lasciando il mercato dell’autotrasporto diviso e senza una linea comune.

L’appello dell’IRU per un autotrasporto competitivo

L’IRU sottolinea che i soli pedaggi gratis per i mezzi pesanti a zero emissioni non bastano a rendere davvero sostenibile l’autotrasporto. Servono politiche più ampie e coordinate, che comprendano:

Reinvestimento dei proventi legati alla CO₂ direttamente nell’ autotrasporto , così da finanziare la transizione verso flotte di mezzi pesanti a zero emissioni .

direttamente nell’ , così da finanziare la transizione verso flotte di . Stop alla doppia tassazione : con l’ETSII, gli Stati membri non dovrebbero imporre ulteriori oneri sui costi esterni della CO₂ che rischiano di colpire gli operatori dell’ autotrasporto .

: con l’ETSII, gli Stati membri non dovrebbero imporre ulteriori oneri sui costi esterni della CO₂ che rischiano di colpire gli operatori dell’ . Agevolazioni anche per i carburanti CO₂-neutrali , già disponibili per ridurre le emissioni dei mezzi stradali senza attendere nuove tecnologie.

, già disponibili per ridurre le emissioni dei mezzi stradali senza attendere nuove tecnologie. Armonizzazione delle classi di emissione in tutta l’Ue, per evitare che i camionisti si trovino ad affrontare regole diverse e possibili multe ai controlli alle frontiere.

Mezzi pesanti a zero emissioni e certezza economica per il settore

L’estensione dei pedaggi gratis è un segnale forte: l’Unione Europea intende sostenere l’autotrasporto nella sua transizione.

Per gli operatori che scelgono mezzi pesanti a zero emissioni, avere la certezza di non pagare pedaggi fino al 2031 significa pianificare meglio gli investimenti e ridurre i rischi economici. Ma senza una decisione uniforme da parte di tutti gli Stati membri, il beneficio rischia di restare limitato.

