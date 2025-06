CAMION

Ecco i dettagli dell’iniziativa per i Corridoi di Trasporto Pulito per rivoluzionare l’autotrasporto

Camion a zero emissioni al centro della transizione dell’autotrasporto e della logistica in Europa.

L’autotrasporto europeo è chiamato a una profonda trasformazione per rispondere alle nuove normative sulle emissioni.

Entro il 2030, i costruttori di mezzi pesanti dovranno immettere sul mercato una quota crescente di camion a zero emissioni, ma senza un’infrastruttura adeguata il cambiamento del settore autotrasporto rischia di rallentare.

Per affrontare questa sfida, la Commissione Europea ha presentato la nuova Iniziativa per i Corridoi di Trasporto Pulito, con l’obiettivo di rivoluzionare la logistica e rendere operativo l’autotrasporto elettrico su scala continentale.

Cosa sono i Corridoi di Trasporto Pulito per l’autotrasporto

Questa iniziativa strategica è stata annunciata nel marzo 2025 nel Piano d’Azione per l’Industria Automobilistica. Collegata allo Strumento di Coordinamento per la Competitività (CCT), mira a:

Mappare le esigenze infrastrutturali per i camion elettrici

Promuovere investimenti mirati lungo i corridoi TEN-T

Coordinare gli sforzi tra Stati membri, operatori energetici e autorità locali

Rafforzare autotrasporto e logistica sostenibili dell’UE

I corridoi di trasporto merci pulito saranno fondamentali per permettere ai camion a zero emissioni di viaggiare lungo rotte transfrontaliere con sicurezza, velocità ed efficienza.

Test: corridoi di trasporto merci per il nuovo autotrasporto green

La Commissione Europea ha scelto due corridoi strategici della rete TEN-T per testare il modello: Corridoio Scandinavia-Mediterraneo e Corridoio Mare del Nord-Baltico

Questi assi sono centrali per i flussi di autotrasporto merci. La Commissione elaborerà entro l’estate 2025 una mappa delle infrastrutture di ricarica per identificare le lacune da colmare e garantire l’operatività dei camion a zero emissioni.

Reti elettriche per la ricarica di camion elettrici

Uno dei maggiori ostacoli segnalati dagli operatori riguarda l’accesso alla rete elettrica per alimentare i punti di ricarica dei camion elettrici. Per questo motivo, la Commissione sta lavorando a linee guida sugli investimenti anticipatori nella rete, procedure semplificate per le connessioni e best practice per l’autorizzazione di infrastrutture di ricarica per camion.

Il coordinamento tra autorità pubbliche, operatori di rete e fornitori di infrastrutture sarà importante per accelerare l’evoluzione elettrica del settore dell’autotrasporto.

Obiettivo 2030: una roadmap per autotrasporto e logistica elettrici

L’obiettivo della Commissione Europea è di dotare ogni corridoio TEN-T per il trasporto merci di un numero sufficiente di punti di ricarica per camion elettrici a zero emissioni entro il 2030. Una roadmap condivisa o un Memorandum of Understanding sarà sviluppato con i Paesi coinvolti nei progetti pilota. L’iniziativa sarà poi estesa agli altri corridoi nel corso del 2025.

Perché i camion a zero emissioni sono strategici

L’adozione su larga scala di camion a zero emissioni è un passaggio obbligato per decarbonizzare il settore dei trasporti e garantire una logistica sostenibile e resiliente.

L’autotrasporto elettrico riduce l’impatto ambientale, migliora l’efficienza operativa e rafforza la competitività del sistema logistico europeo.

