Ecobonus, Bonus PNRR e bandi regionali in Lombardia, Piemonte e Lazio

Nel 2026 restano disponibili diversi incentivi per i veicoli commerciali. Le misure sono pensate per aiutare imprese e professionisti a rinnovare il parco mezzi.

Gli incentivi per le auto private sono stati ridotti. Nel settore dell’autotrasporto restano comunque diverse agevolazioni.

Le misure puntano a rinnovare il parco dei veicoli commerciali più datati, favorendo la sostituzione dei mezzi più inquinanti con modelli più efficienti.

Gli incentivi veicoli commerciali 2026 comprendono diverse misure. Ci sono contributi nazionali, fondi legati al PNRR e anche alcuni bandi regionali.

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese, a microimprese e professionisti. In particolare a chi utilizza furgoni o veicoli commerciali per il proprio lavoro quotidiano.

Per molte aziende rappresentano anche un sostegno economico concreto. Gli incentivi aiutano a contenere il costo dei nuovi mezzi. Allo stesso tempo facilitano il rinnovo della flotta.

Incentivi veicoli commerciali 2026: Ecobonus per imprese e professionisti

Tra gli incentivi veicoli commerciali 2026 il principale è l’Ecobonus nazionale. Si tratta del contributo destinato al rinnovo delle flotte aziendali.

Il bonus riguarda l’acquisto di veicoli commerciali nuovi. In particolare quelli appartenenti alle categorie:

N1, veicoli fino a 3,5 tonnellate

N2, veicoli tra 3,5 e 12 tonnellate

Gli incentivi sono per i veicoli elettrici o a idrogeno. Sono previsti contributi anche per motorizzazioni alternative come plug-in hybrid, metano e GPL.

Quanto vale l’Ecobonus per i veicoli commerciali

L’incentivo può arrivare fino al 30% del prezzo di listino del veicolo, IVA esclusa. Per i mezzi della categoria N2 il contributo può raggiungere 20.000 euro.

Per i veicoli plug-in, metano o GPL l’incentivo è più basso. In questi casi può arrivare fino a circa 14.000 euro.

Rottamazione e scadenze degli incentivi veicoli commerciali

Per ottenere l’Ecobonus è richiesta la rottamazione di un veicolo commerciale fino a Euro 5. Il mezzo deve appartenere alla stessa categoria del nuovo veicolo acquistato.

La richiesta del contributo viene effettuata dal concessionario. La procedura avviene tramite la piattaforma Ecobonus del MIMIT.

I contratti di acquisto devono essere firmati entro il 30 giugno 2026.

Bonus PNRR: incentivi veicoli commerciali elettrici per le microimprese

Tra gli incentivi veicoli commerciali 2026 c’è anche il Bonus PNRR. È un contributo destinato alle microimprese che acquistano veicoli commerciali elettrici.

Il bonus è finanziato dal MASE e serve a promuovere l’utilizzo di veicoli a zero emissioni nelle flotte aziendali.

Chi può richiedere il Bonus PNRR

Il bonus è destinato alle microimprese. Devono rispettare alcuni requisiti:

meno di 10 dipendenti

fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro

sede legale in una delle Aree Urbane Funzionali individuate dall’Istat

Ogni impresa può richiedere il contributo per massimo due veicoli commerciali.

Come ottenere l’incentivo

Per accedere al contributo è necessario:

registrarsi sulla piattaforma dedicata tramite SPID o CIE

tramite ottenere il voucher di incentivo

consegnarlo al concessionario al momento dell’acquisto

Per ottenere l’importo massimo è richiesta la rottamazione di un veicolo commerciale fino a Euro 5. Il mezzo deve essere intestato all’impresa da almeno sei mesi.

Il contratto di acquisto deve essere firmato entro il 30 giugno 2026.

I bonus per i veicoli commerciali in Lombardia, Piemonte e Lazio

Oltre agli incentivi nazionali esistono anche bandi regionali. Alcune regioni sostengono il rinnovo delle flotte aziendali con contributi o agevolazioni fiscali.

Tra le regioni più attive ci sono Lombardia, Piemonte e Lazio.

Incentivi veicoli commerciali in Lombardia

In Lombardia sono previste agevolazioni fiscali per chi sostituisce un veicolo commerciale inquinante.

Chi rottama un mezzo nel 2026 e acquista un nuovo veicolo a basse emissioni può ottenere l’esenzione dal bollo auto per tre anni. Per i veicoli completamente elettrici l’esenzione dal bollo è permanente. È inoltre atteso il rifinanziamento del Bando Rinnova Veicoli.

Incentivi veicoli commerciali in Piemonte

Il Piemonte ha attivato il Bando Rinnovo Flotte Aziendali. La dotazione supera i 13,5 milioni di euro. Il programma è rivolto alle micro, piccole e medie imprese.

Il contributo può arrivare fino al 30% del prezzo di acquisto. Vale per i veicoli commerciali elettrici. Sono previsti incentivi anche per leasing o noleggio a lungo termine. La durata minima deve essere di 36 mesi.

Le percentuali di contributo variano in base alla motorizzazione:

30% per veicoli elettrici

25% per metano o GPL

15% per diesel di nuova generazione o ibridi

Incentivi veicoli commerciali nel Lazio

Nel Lazio sono stati pubblicati bandi dedicati al rinnovo dei veicoli commerciali più inquinanti.

Gli incentivi sono destinati alle imprese che operano in alcuni comuni dell’area metropolitana di Roma.

Tra questi:

Roma Capitale

Fiumicino

Guidonia Montecelio

Tivoli

Marino

Monterotondo

Oltre ai contributi sono previste anche agevolazioni fiscali. I veicoli elettrici e ibridi non pagano il bollo auto per i primi cinque anni dalla prima immatricolazione. Dopo questo periodo i veicoli elettrici pagano un bollo ridotto. La riduzione è pari al 75% della tariffa ordinaria.

Incentivi veicoli commerciali 2026: perché conviene rinnovare la flotta

Gli incentivi veicoli commerciali 2026 rappresentano un’opportunità per molte imprese.

Rinnovare la flotta consente di:

ridurre il costo di acquisto dei nuovi veicoli

migliorare l’ efficienza dei mezzi aziendali

ridurre i consumi

diminuire le emissioni

rispettare le nuove normative ambientali

Per molte aziende il 2026 potrebbe essere l’occasione per rinnovare i mezzi più vecchi e investire in veicoli più moderni e sostenibili.

