I benefici immediati per il settore dell’autotrasporto

Dal 27 giugno 2025 riapre al traffico il Tunnel del Tenda, una delle infrastrutture chiave per l’autotrasporto internazionale e i mezzi pesanti tra Italia e Francia. L’inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 17.30, segnando il ritorno operativo di un valico strategico lungo la Strada Statale 20, nel cuore della direttrice nord-sud tra la Pianura Padana e la Costa Azzurra.

Tunnel del Tenda strategico per camion e trasporto merci

Il passaggio attraverso il Colle di Tenda rappresenta un asse essenziale per i flussi di camion, veicoli industriali e traffico merci. Grazie alla riapertura, i trasportatori potranno finalmente evitare lunghe deviazioni, con un percorso diretto e più efficiente verso la Valle della Roya e il sud-est francese.

Per le aziende di autotrasporto, si tratta di un miglioramento fondamentale che riduce costi, tempi di percorrenza e impatti ambientali legati alle tratte alternative.

Le caratteristiche tecniche del nuovo tunnel

Il nuovo Tunnel del Tenda è monodirezionale, parallela a quella esistente, così da consentire l’uso separato per ciascun senso di marcia. Il progetto è stato pensato per garantire la massima efficienza e sicurezza nel transito dei mezzi pesanti.

Dimensioni:

Carreggiata complessiva : 6,50 metri

: 6,50 metri Corsia di marcia : 3,50 metri

: 3,50 metri Corsia di emergenza : 2,70 metri

: 2,70 metri Banchina: 0,30 metri

La configurazione del Tunnel del Tenda garantisce sicurezza operativa, fluidità nei flussi e possibilità di manovra anche in caso di fermo tecnico, situazione frequente nel trasporto su lunga distanza con camion articolati.

Finanziamento CIPESS: 37 milioni per potenziare anche la galleria storica

In occasione dell’inaugurazione, il vice Ministro Edoardo Rixi ha annunciato che il CIPESS ha dato il via libera a un finanziamento di 37 milioni di euro per il Progetto Esecutivo della SS 20, che include anche l’ampliamento della galleria storica sul versante italiano.

Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema viario alpino più resiliente, efficiente e adatto alle esigenze attuali del trasporto su gomma.

Tunnel del Tenda: i benefici per il settore dell’autotrasporto

Con la riapertura del Tunnel del Tenda, i benefici per il comparto dell’autotrasporto e della logistica internazionale sono concreti e misurabili:

Riduzione dei tempi di percorrenza per i camion

per i camion Fluidità e continuità nel traffico merci transfrontaliero

nel traffico merci transfrontaliero Maggiore sicurezza per i mezzi pesanti

per i mezzi pesanti Rafforzamento dell’asse nord-sud tra Italia e Francia

tra Italia e Francia Minori emissioni grazie alla riduzione delle deviazioni chilometriche

