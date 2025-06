CAMION

Nuove limitazioni al transito per i mezzi pesanti e per l’autotrasporto al Traforo Monte Bianco.

Il Traforo del Monte Bianco è interessato da una serie di interruzioni totali della circolazione e da senso unico alternato durante le ore notturne, nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 4 luglio 2025.

Le chiusure e senso unico alternato a giugno e luglio 2025 al Traforo del Monte Bianco si rendono necessarie per consentire importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno del tunnel.

Ecco il calendario completo delle chiusure e delle modifiche alla viabilità, con particolare attenzione per autotrasporto e i mezzi pesanti.

Calendario chiusure totali al Traforo del Monte Bianco

Durante il mese di giugno e l’inizio di luglio 2025, sono previste sei notti di chiusura totale della circolazione, in fasce orarie comprese tra le 18.00 e le 6.00, a seconda del giorno.

Notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno 2025, interruzione notturna da 12 ore dalle 18.00 alle

Notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025, interruzione notturna da 7 ore dalle 23.00 alle 6.00

Notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025, interruzione notturna da 7 ore dalle 23.00 alle 6.00

Notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno 2025, interruzione notturna da 8 ore dalle 22.00 alle 6.00

Notte tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno 2025, interruzione notturna da 8 ore dalle 22.00 alle 6.00

Notte tra lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio 2025, interruzione notturna da 8 ore dalle 22.00 alle 6.00

Queste chiusure notturne interesseranno entrambe le direzioni di marcia e tutti i veicoli, compresi i mezzi pesanti e i trasporti eccezionali.

Traforo Monte Bianco: senso unico alternato giugno e luglio 2025

In aggiunta alle chiusure totali, sono previste quattro notti di senso unico alternato. Durante queste fasce orarie, la circolazione sarà regolata tramite semaforo o operatori del traffico, generando possibili attese.

Circolazione a senso unico alternato dalle 22.30 alle 6.00

Notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno 2025

Notte tra martedì 1° e mercoledì 2 luglio 2025

Notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio 2025

Notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio 2025

Si raccomanda massima attenzione alla segnaletica temporanea e il rispetto delle istruzioni fornite sul posto, in particolare per gli autisti di veicoli industriali e mezzi pesanti.

Impatti per l’autotrasporto e consigli operativi

Queste chiusure temporanee e regolazioni del traffico al Traforo del Monte Bianco rappresentano un potenziale impatto significativo sulla regolarità delle operazioni logistiche transalpine, soprattutto per i trasporti a tempo vincolato. Le imprese di autotrasporto sono invitate a:

Pianificare itinerari alternativi nei giorni interessati

nei giorni interessati Verificare in tempo reale le condizioni di viabilità tramite i canali ufficiali

le condizioni di viabilità tramite i canali ufficiali Coordinarsi con i clienti per gestire eventuali ritardi nelle consegne

Aggiornamenti e avvisi

Per restare aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico al Traforo del Monte Bianco e sulle modifiche alla viabilità: www.tunnelmb.net (sito ufficiale del Traforo), App ufficiali del traffico transalpino, comunicazioni della Polizia Stradale e di Viabilità Italia

