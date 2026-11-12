CAMION

Le tariffe di trasporto merci su strada in Europa restano ai massimi storici, ma il mercato non è in espansione. A spingere i prezzi sono soprattutto i costi di esercizio, mentre la domanda arretra. È il segnale centrale del rapporto Upply–Transport Intelligence–IRU relativo al terzo trimestre 2026, che descrive un equilibrio sempre più difficile per trasportatori e committenti.

Tariffe di trasporto elevate, domanda in contrazione

L’indice delle tariffe contrattuali ha raggiunto 148,9 punti; quello delle tariffe spot si è attestato a quota 147,6. Entrambi sono aumentati di 0,8 punti rispetto al trimestre precedente, dopo i rincari più marcati del primo semestre. Su base annua, tuttavia, gli incrementi rimangono consistenti: rispettivamente 14,6 e 12,9 punti.

I volumi di merci trasportate su strada tra le principali economie dell’Unione europea sono invece diminuiti del 4,5% sul trimestre e del 4,2% rispetto a un anno prima. Le tariffe di trasporto e i traffici procedono quindi in direzioni opposte: un dato che impedisce di leggere le tariffe record come prova di un mercato solido.

Gasolio e pedaggi incidono sui costi

Il diesel è la variabile dominante. Nel trimestre il prezzo medio ponderato nell’UE ha raggiunto 2,05 euro al litro, il 32% in più rispetto al 2025, toccando 2,27 euro il 27 settembre. Il rapporto collega la pressione sulle quotazioni alle tensioni sulle forniture, ai limiti della raffinazione e ai maggiori costi della logistica petrolifera.

L’impatto emerge dai dati francesi: a settembre l’indice dei costi dei camion a lungo raggio è salito del 13,2% annuo, ma soltanto dell’1,3% escludendo il carburante. Anche i pedaggi pesano, con l’indice europeo IRU in crescita del 7% su base annua.

Tariffe di trasporto: mercati e capacità nel 2027

La media europea nasconde differenze nazionali molto marcate. In Germania sono cresciute fortemente le tariffe nazionali, anche per le restrizioni alla navigazione sul Reno; in Francia le tariffe spot interne sono scese nel trimestre. Tra i corridoi monitorati, Polonia–Italia è l’unico a mostrare un aumento dei volumi, limitato allo 0,7%.

Intanto rallenta il rinnovo delle flotte e in diversi Paesi europei diminuisce il numero degli operatori. Con l’avvicinarsi dei negoziati 2027, la questione non riguarda soltanto quanto costerà trasportare una merce, ma quanta capacità resterà disponibile e a quali condizioni economiche.