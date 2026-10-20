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Classi A, B, C e D e percorrenze annue

Per l’autotrasporto merci conto di terzi il MIT ha pubblicato l’aggiornamento A ottobre 2026 dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Le tabelle A, B, C e D, distinguono i veicoli in base al peso e associa a ciascuna classe una percorrenza media annua.

La pubblicazione segue l’aggiornamento di marzo, precedente ai rincari del gasolio collegati alle tensioni internazionali. Le imprese possono ora fare riferimento ai nuovi prospetti disponibili sul sito istituzionale del MIT.

Autotrasporto: come sono suddivise le quattro tabelle

La tabella A riguarda i veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate e i rimorchi inferiori a 1,5 tonnellate. La percorrenza media annua indicata è di 30.000 chilometri .

riguarda i e i rimorchi inferiori a 1,5 tonnellate. La percorrenza media annua indicata è di . La tabella B comprende i veicoli di peso pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 12 tonnellate , i rimorchi sopra 1,5 e sotto 3,5 tonnellate e i semirimorchi inferiori a 5 tonnellate.

comprende i , i rimorchi sopra 1,5 e sotto 3,5 tonnellate e i semirimorchi inferiori a 5 tonnellate. La tabella C è dedicata ai veicoli da 12 a meno di 26 tonnellate , ai rimorchi sopra 3,5 e sotto 7,5 tonnellate e ai semirimorchi da 5 a meno di 19 tonnellate.

è dedicata ai , ai rimorchi sopra 3,5 e sotto 7,5 tonnellate e ai semirimorchi da 5 a meno di 19 tonnellate. La tabella D riguarda i veicoli oltre 26 tonnellate, i rimorchi sopra 7,5 tonnellate e i semirimorchi oltre 19 tonnellate. Per le classi B, C e D la percorrenza media annua di riferimento è di 100.000 chilometri.

Come consultare la tabella dei costi riferimento trasporto merci

Il primo elemento da verificare è la classe del veicolo o del rimorchio. Il secondo è la percorrenza annua assunta dal Ministero, perché i valori sono costruiti su riferimenti differenti: 30.000 chilometri per la A e 100.000 per le altre. Per leggere correttamente il prospetto occorre distinguere il peso del veicolo da quello di rimorchi e semirimorchi, che seguono fasce specifiche nelle quattro tabelle ministeriali.

La tabella costi riferimento trasporto merci consente così di individuare il prospetto relativo alla propria categoria, senza confondere i valori indicativi con il costo sostenuto in concreto da ogni impresa.

Dove trovare i costi traspoto merci di ottobre 2026

Le quattro tabelle sono pubblicate nella pagina dedicata ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi, sul portale ufficiale del Ministero. La consultazione diretta permette di verificare i dati aggiornati a ottobre 2026.