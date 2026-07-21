CAMION

L’autotrasporto merci tra Spagna e Gibilterra diventa più rapido. Dal 15 luglio 2026 i camion con merci già sdoganate possono attraversare la frontiera terrestre senza essere sottoposti a un nuovo controllo doganale al valico.

La misura è prevista dal trattato firmato il 14 luglio tra Regno Unito e Unione Europea, applicato in via provvisoria dal giorno successivo. Per le imprese di trasporto il vantaggio più evidente è la riduzione delle fermate e delle attese lungo il collegamento con La Línea de la Concepción.

Autotrasporto, dogana prima dell’arrivo al confine

La maggior parte delle merci destinate a Gibilterra viene sdoganata presso gli uffici doganali dell’Unione Europea in Spagna. Una volta concluse le pratiche, il camion può raggiungere il territorio britannico senza ulteriori controlli ordinari alla frontiera.

Non spariscono, quindi, gli adempimenti doganali. Cambia il momento in cui vengono svolti. Le verifiche e la documentazione devono essere completate prima che il veicolo arrivi al confine.

Per trasportatori e spedizionieri diventa ancora più importante controllare in anticipo dichiarazioni, fatture, documenti di trasporto ed eventuali certificazioni richieste per il carico.

Meno controlli e tempi più prevedibili per i camion

Il nuovo sistema dovrebbe rendere più regolari i tempi di viaggio, soprattutto per i camion che effettuano collegamenti frequenti tra la Spagna meridionale e Gibilterra.

La possibilità di attraversare il confine senza una seconda verifica doganale può ridurre le code e i tempi improduttivi. Un errore nei documenti, però, può ancora provocare controlli aggiuntivi o il fermo del mezzo.

Per l’autotrasporto la novità è quindi concreta: meno controlli al valico, ma nessuna deroga alle formalità sulle merci.

Un confine più fluido per l’autotrasporto

Il trattato introduce un regime doganale specifico per gli scambi tra Gibilterra e l’Unione Europea e contiene anche disposizioni sul trasporto stradale.

Per le aziende il risultato dipenderà soprattutto dall’organizzazione delle spedizioni. Quando il carico è già sdoganato e la documentazione è in ordine, il camion può attraversare la frontiera senza ripetere i controlli doganali.

La dogana non viene abolita: viene spostata prima del confine. Ed è proprio questo il cambiamento che, per l’autotrasporto, dovrebbe tradursi in meno soste e consegne più prevedibili.