Open Logistics Foundation lancia il software gratuito per i documenti di trasporto digitali

Il settore dell’autotrasporto compie un passo verso la digitalizzazione. In occasione della fiera Transport Logistic 2025, l’Open Logistics Foundation ha annunciato il lancio di un software gratuito per la lettera di vettura digitale eCMR, progettato per diventare lo standard di riferimento nel mondo dell’autotrasporto internazionale.

Il software eCMR gratuito, open source, è già pronto all’uso industriale, conforme alle normative e disponibile per tutte le aziende della filiera logistica.

Lettera di vettura digitale per l’autotrasporto internazionale

Negli ultimi anni, l’autotrasporto ha affrontato numerose sfide nella gestione dei documenti di trasporto.

Tentativi frammentati di digitalizzare la lettera di vettura CMR hanno portato a soluzioni poco compatibili tra loro.

Il nuovo software eCMR gratuito dell’Open Logistics Foundation mira a superare questa frammentazione, offrendo uno strumento:

interoperabile per tutte le aziende dell’autotrasporto;

per tutte le aziende dell’autotrasporto; completamente gratuito e senza licenze proprietarie;

e senza licenze proprietarie; conforme alle normative internazionali sul trasporto merci ;

; facile da integrare nei sistemi di gestione esistenti (TMS).

Questo strumento rappresenta un’importante innovazione per l’autotrasporto digitale, grazie alla possibilità di scambiare documenti in modo sicuro e tracciabile, senza autorità centrali né intermediari.

eCMR gratuito da 28 aziende di autotrasporto

Il software è frutto di un lavoro congiunto tra 28 aziende associate all’Open Logistics Foundation, tra cui Rhenus, Dachser, Blue Yonder e Markant.

Il progetto è nato da un’idea del Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML e si è sviluppato nel gruppo di lavoro chiamato “Documenti di trasporto elettronici”.

La Open Logistics Foundation, organizzazione no-profit, ha garantito il coordinamento, la protezione legale e la validazione tecnica della piattaforma. Il risultato è un modello eCMR standardizzato pensato per rispondere alle esigenze concrete del mondo dell’autotrasporto europeo.

Documenti di trasporto con firma elettronica e sigilli elettronici avanzati per l’autotrasporto

La nuova piattaforma del software eCMR gratuito sfrutta sigilli elettronici avanzati per garantire la validità legale dei documenti digitali.

Questo permette alle imprese dell’autotrasporto di digitalizzare l’intero processo documentale, migliorando la trasparenza e riducendo gli errori.

La rete è strutturata in maniera federata: ogni azienda può unirsi senza bisogno di un’autorità centrale, favorendo così un’autonomia operativa totale all’interno della supply chain dell’autotrasporto.

“Il software eCMR fornisce la base per un’automazione efficiente e sicura del trasporto merci”, ha dichiarato Andreas Nettsträter, CEO dell’Open Logistics Foundation. “La chiave è la collaborazione: l’autotrasporto ha bisogno di standard comuni per competere globalmente.”

Dopo una proof of concept nel 2023, il software eCMR gratuito è stato implementato in due progetti pilota reali che hanno coinvolto Rhenus, Dachser, Markant e Blue Yonder.

Queste sperimentazioni hanno confermato l’efficacia della soluzione in ambienti di autotrasporto industriale, dimostrando che il sistema è pronto per un’adozione su vasta scala.

I test hanno coperto tratte operative reali, con scambio completo di lettere di vettura digitali e firma elettronica valida. Il successo del progetto dimostra che l’autotrasporto digitale non è più una visione futura, ma una realtà concreta e accessibile.

Perché il software eCMR per i documenti di trasporto digitali è strategico per l’autotrasporto

Il nuovo software eCMR gratuito porta benefici misurabili a tutta la filiera dell’autotrasporto:

Riduzione dei costi legati alla gestione della documentazione cartacea

Maggiore efficienza e tracciabilità nei flussi di trasporto

Integrazione immediata con i sistemi TMS esistenti

Accesso gratuito e illimitato alla tecnologia

Supporto a una transizione digitale sostenibile dell’autotrasporto

In un contesto europeo sempre più orientato alla digitalizzazione e alla decarbonizzazione del trasporto, la lettera di vettura digitale gratuita rappresenta un tassello fondamentale.

