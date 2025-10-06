CAMION

Questa settimana, dal 5 al 12 ottobre 2025, le forze di polizia di tutta Europa stanno intensificando i controlli stradali, con un’attenzione particolare al settore dell’autotrasporto. L’obiettivo è contrastare in modo coordinato l’uso del telefono cellulare e le violazioni delle cinture di sicurezza, due fattori di rischio critici per i mezzi pesanti.

Controlli ROADPOL “Focus on the Road” sui mezzi pesanti

L’operazione, che si svolge nell’arco di una settimana, dal 6 al 12 ottobre 2025, rientra nella campagna “Focus on the Road” promossa da ROADPOL, la rete europea di polizia stradale.

Questa iniziativa mobilita le forze dell’ordine di oltre 30 Paesi europei per combattere la distrazione alla guida e sensibilizzare sulle abitudini stradali sicure, con un impatto diretto sulla sicurezza dei conducenti di mezzi pesanti.

Per tutta la settimana, gli agenti intensificheranno i controlli su autostrade, strade principali e incroci urbani. Verrà verificato che i conducenti e i passeggeri dei mezzi pesanti e di tutti i veicoli indossino correttamente le cinture di sicurezza e che non utilizzino telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante la marcia.

Le autorità hanno specificato che saranno monitorati anche smartwatch, tablet e tutti i dispositivi che possono distogliere l’attenzione dalla strada, un fattore particolarmente pericoloso per chi opera nell’autotrasporto.

ROADPOL ha dichiarato che l’obiettivo primario è la riduzione degli incidenti gravi causati dalla distrazione, migliorando l’aderenza alle leggi di sicurezza stradale.

“Attraverso azioni di controllo simultanee e ad alta visibilità in più Paesi, l’organizzazione mira a creare un effetto deterrente diffuso, sensibilizzando al contempo l’opinione pubblica sui problemi di sicurezza stradale,” ha spiegato il commissario capo Jana Pelesková della polizia ceca, che dirige il gruppo di lavoro operativo di ROADPOL.

Controlli mezzi pesanti autotrasporto: il rischio della distrazione

I dati forniti dalle autorità di polizia nazionali evidenziano come la distrazione sia amplificata a bordo dei mezzi pesanti: un conducente che viaggia a 90 km/h e guarda il telefono per soli otto secondi percorre circa 200 metri “alla cieca”.

Questo rischio, già elevato, diventa un pericolo maggiore quando si tratta di autotrasporto. La distrazione e il mancato uso delle cinture di sicurezza rimangono le cause più comuni di incidenti stradali mortali in Europa.

Questa intensificazione delle attività di controllo sull’autotrasporto si inserisce nella strategia più ampia di ROADPOL volta a sostenere l’Unione Europea nel raggiungimento dell’obiettivo “Vision Zero”: eliminare completamente le morti sulle strade entro il 2050.

I paesi membri di ROADPOL che partecipano all’operazione e che vedranno un’intensificazione dei controlli sui mezzi pesanti includono, tra gli altri, Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

