Le percentuali ufficiali e sconto maggiorato per i transiti notturni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la nuova direttiva per la riduzione del pedaggio autostradale 2025 a favore delle imprese di autotrasporto.

Il provvedimento, firmato dal Ministro Matteo Salvini, stabilisce le percentuali di sconto pedaggio autostradale per i transiti effettuati nel corso del 2025, confermando un sostegno economico strategico per il settore dell’autotrasporto.

Sconto pedaggio autotrasporto: riduzione 2025

Per sostenere l’autotrasporto, il Ministero ha stanziato 8,1 milioni di euro sul capitolo 1330 del bilancio 2026.

Di questi, 2,5 milioni sono riservati a sicurezza della circolazione e controlli sui mezzi pesanti, mentre la parte residua coprirà la riduzione del pedaggio autostradale 2025 per le imprese con sede nell’Unione europea e nel Regno Unito o in possesso di licenza comunitaria

Il Governo ha deciso di mantenere le percentuali di sconto pedaggi invariate rispetto al 2024, rinviando al 2026 la prevista esclusione dei veicoli Euro V.

Una scelta mirata a dare respiro alle aziende di autotrasporto in difficoltà e a favorire il rinnovo del parco veicolare, spingendo verso camion Euro VI o a trazione alternativa.

Riduzione pedaggio autostradale 2025: percentuali ufficiali

La nuova riduzione del pedaggio autostradale 2025 per l’autotrasporto si applica ai veicoli delle classi ambientali Euro V, Euro VI e superiori, appartenenti alle classi di pedaggio B, 3, 4 e 5 (classificazione assi-sagoma) o 2, 3 e 4 (classificazione volumetrica).

Il calcolo dello sconto pedaggio è basato sul fatturato annuo (IVA esclusa) e sulla classe Euro del veicolo.

Le percentuali ufficiali sono le seguenti:

Fatturato 200.000 – 400.000 euro : Euro VI o trazione alternativa 5% , Euro V 3%

: Euro VI o trazione alternativa , Euro V Fatturato 400.001 – 1.200.000 euro : Euro VI o trazione alternativa 7% , Euro V 5%

: Euro VI o trazione alternativa , Euro V Fatturato 1.200.001 – 2.500.000 euro : Euro VI o trazione alternativa 9% , Euro V 7%

: Euro VI o trazione alternativa , Euro V Fatturato 2.500.001 – 5.000.000 euro : Euro VI o trazione alternativa 11% , Euro V 9%

: Euro VI o trazione alternativa , Euro V Fatturato oltre 5.000.000 euro: Euro VI o trazione alternativa 13%, Euro V 11%

Il tetto massimo della riduzione pedaggio resta fissato al 13%, premiando le imprese di autotrasporto con maggior traffico e veicoli ecologici.

Sconto pedaggi autotrasporto maggiore per i transiti notturni

Per incoraggiare i viaggi fuori dalle fasce di punta, la direttiva prevede un bonus aggiuntivo sullo sconto pedaggio.

Le imprese che realizzano almeno il 10% del fatturato pedaggi con transiti notturni, con ingresso dopo le 22:00 ed entro le 2:00, o uscita prima delle 6:00, ottengono un incremento del 10% della riduzione spettante.

Anche in questo caso resta valido il limite massimo del 13%.

Procedura e controlli per la riduzione del pedaggio autostradale

La gestione delle domande di riduzione pedaggio 2025 spetta al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, che provvederà a definire gli importi finali in base alle risorse disponibili e a risolvere eventuali contenziosi.

Le somme non utilizzate per i controlli sulla sicurezza saranno interamente reimpiegate per aumentare la copertura dello sconto pedaggio autostradale.

