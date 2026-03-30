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Trasportounito ha proclamato lo sciopero dell’autotrasporto merci dal 20 al 25 aprile. Alla base della decisione c’è l’emergenza che sta colpendo il settore. A pesare è soprattutto l’aumento del prezzo del gasolio e del carburante.

Caro gasolio: crisi crescente per l’autotrasporto

Alla base della decisione vi è il rincaro del gasolio. Questo incide in modo sempre più pesante sui bilanci delle imprese. L’autotrasporto si trova oggi ad affrontare una fase particolarmente critica. I costi operativi sono in aumento. I margini sono sempre più ridotti.

Secondo Trasportounito, l’aumento del prezzo del carburante sta mettendo a rischio la sostenibilità economica di molte imprese.

Autotrasporto, la decisione sullo sciopero nazionale

Trasportounito avrebbe voluto avviare lo sciopero già nell’immediato. Tuttavia, come dichiarato dal presidente nazionale Franco Pensiero, lo sciopero è stato programmato dal 20 al 25 aprile. La decisione tiene conto anche degli orientamenti procedurali.

Emergenza carburante: possibili stop anticipati

Trasportounito evidenzia come l’attuale situazione dell’autotrasporto possa determinare iniziative spontanee. L’organizzazione ha assicurato pieno supporto sindacale agli operatori del settore che aderiranno alla protesta.

Le richieste dell’autotrasporto sul caro gasolio

Nel quadro dello sciopero, il settore chiede interventi urgenti per fronteggiare il caro gasolio e sostenere le imprese. Tra le principali richieste:

misure di compensazione economica per i costi del carburante

per i costi del carburante interventi per garantire liquidità alle imprese

alle imprese azioni per contenere l’impatto dei costi operativi nel settore

Le prospettive dello sciopero

Lo sciopero dell’autotrasporto rappresenta un passaggio importante per il settore, in una fase di forte difficoltà. Se non arriveranno interventi concreti sul costo del gasolio, la mobilitazione potrebbe intensificarsi. Con possibili effetti sulla logistica e sulla distribuzione delle merci.

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