CAMION

Ecco come cambiano i mezzi pesanti per l’autotrasporto

L’autotrasporto continua a rappresentare una colonna portante della logistica europea. Più del 70% delle merci in Europa viaggia su gomma, rendendo fondamentale l’innovazione in ambiti chiave come rimorchi, semirimorchi e casse mobili.

In questo contesto, la nuova alleanza tra Schmitz Cargobull e GT Trailers punta a trasformare profondamente l’offerta di veicoli industriali, quali rimorchi, semirimorchi e casse mobili, con un focus su sostenibilità, qualità costruttiva e personalizzazione.

Schmitz Cargobull e GT Trailers per l’autotrasporto

Nel 2025 è diventata effettiva la partecipazione del 48% di Schmitz Cargobull in GT Trailers, a seguito dell’approvazione da parte delle autorità competenti.

Le due aziende uniranno competenze e tecnologie per rafforzare la produzione e la distribuzione di:

Semirimorchi isotermici con tecnologia FERROPLAST

con tecnologia FERROPLAST Rimorchi ad alto volume , anche monoasse

, anche monoasse Casse mobili per truck e sistemi intercambiabili

per truck e sistemi intercambiabili City trailer per la distribuzione urbana

per la distribuzione urbana Soluzioni speciali su progetto

Andreas Schmitz, CEO di Schmitz Cargobull ritiene che le partnership siano il motore della crescita industriale. Con GT Trailers, Schmitz Cargobull può offrire un portafoglio prodotti di rimorchi, semirimorchi e casse mobili, ancora più completo e innovativo

Rimorchi, semirimorchi e casse mobili: più leggeri, resistenti e personalizzabili

GT Trailers è riconosciuta per l’alta specializzazione in rimorchi e casse mobili personalizzate, con diverse linee di prodotto:

Prestige : struttura in alluminio ultraleggero per massimo carico utile

: struttura in alluminio ultraleggero per massimo carico utile 2504 : ampia larghezza interna per applicazioni specifiche

: ampia larghezza interna per applicazioni specifiche Basic : robusto telaio in acciaio zincato

: robusto telaio in acciaio zincato Opzioni su misura: sponde idrauliche, alloggiamenti per muletti, carico passante, sistemi di fissaggio

A queste si aggiungono semirimorchi monoasse con capacità fino a 98 m³ e oltre 10.500 kg di carico utile, perfetti per la logistica ad alta densità.

Tecnologia e servizi a valore aggiunto per l’autotrasporto

Oltre all’integrazione industriale, la partnership permette a GT Trailers di accedere all’ecosistema di servizi Schmitz Cargobull, tra cui:

Finanziamenti per veicoli nuovi

Vendita e ricondizionamento dell’usato

Telematica per la gestione della flotta

Assistenza tecnica e manutenzione predittiva

L’obiettivo comune è offrire, al settore dell’autotrasporto, veicoli più sostenibili, tecnologici e adatti alle nuove esigenze del mercato logistico.

Agata Duliniec, CEO di GT Trailers conferma che grazie alla cooperazione con Schmitz Cargobull, GT Trailers può accelerare sul fronte dell’innovazione e mantenere alta la qualità dei nostri rimorchi, semirimorchi e casse mobili.

