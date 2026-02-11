CAMION

Cosa cambia con le linee guida operative e come gestire restituzioni, buoni pallet e contestazioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 182/2025, che ha aggiornato la disciplina introdotta nel 2022 sull’interscambio dei pallet, è stato rivisto anche l’articolo 17-ter.

A partire da queste novità normative, le principali associazioni di categoria hanno lavorato per mettere a punto un documento operativo rivolto alle imprese della filiera.

Le linee guida, inviate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla fine del 2025, nascono proprio dall’esigenza di chiarire come applicare nella pratica le nuove regole e di dare indicazioni concrete su come gestire lo scambio delle pedane nelle attività quotidiane.

Sistema pallet: finalità operative e sostenibilità

Il sistema pallet nasce per disciplinare in modo chiaro l’utilizzo delle pedane standardizzate riutilizzabili impiegate per la movimentazione delle merci. Nel tempo, infatti, la gestione ha generato pratiche disomogenee, con conseguenti contenziosi e difficoltà operative.

Questo sistema va nella stessa direzione delle politiche ambientali europee e nazionali, sempre più orientate al riutilizzo degli imballaggi. L’interscambio dei pallet consente di usare le pedane più a lungo e di ridurre la produzione di rifiuti.

Ambito di applicazione

La normativa si applica ai pallet standardizzati e riutilizzabili utilizzati per produzione, stoccaggio, movimentazione e trasporto delle merci sul territorio nazionale, purché riconoscibili attraverso marchi registrati e realizzati secondo specifici capitolati tecnici.

Sono esclusi dal sistema:

i pallet a perdere, destinati a un solo ciclo di utilizzo;

i pallet appartenenti a circuiti chiusi di noleggio con proprietà esclusiva;

gli scambi commerciali con origine o destinazione estera, salvo i casi di rottura di carico sul territorio italiano.

Un pallet interscambiabile è una pedana standardizzata riutilizzabile che non viene ceduta al destinatario ma deve essere restituita con un’altra della stessa tipologia e con caratteristiche tecniche equivalenti.

Soggetti e responsabilità operative

Le linee guida individuano tre figure principali nel sistema pallet:

proprietario/committente: azienda che utilizza i pallet per spedire la merce e indica tipologia e quantità nei documenti di trasporto;

ricevente: soggetto che riceve la merce su pallet interscambiabili ed è obbligato alla restituzione;

soggetto incaricato: operatore delegato alla consegna o al recupero delle pedane.

Chiunque riceva pallet interscambiabili, salvo vendita o cessione gratuita esplicitamente indicata nei documenti, è tenuto a restituirli.

Obbligo di restituzione dei pallet

Il principio centrale del sistema pallet è l’obbligo di restituzione di:

lo stesso numero di pallet ricevuti;

la stessa tipologia;

pedane con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili.

Tipologia, quantità ed eventuale qualità devono risultare nei documenti di trasporto, che costituiscono prova dell’avvenuta consegna.

Documenti di trasporto e indicazioni sui pallet

Nei documenti di trasporto devono essere riportati:

numero;

tipologia (marchio di riferimento);

eventuale qualità.

Tali indicazioni non possono essere modificate dal ricevente, che può solo contestare formalmente eventuali difformità.

Distanza ragionevole per la restituzione

La restituzione deve avvenire nel luogo di consegna o in altro punto concordato tra le parti. È considerata distanza ragionevole quella che non renda difficoltoso o oneroso il recupero delle pedane, in termini economici e organizzativi.

Tempi di restituzione nello scambio immediato

Quando l’interscambio avviene contestualmente alla consegna, la restituzione dei pallet deve essere effettuata all’interno delle normali tempistiche delle operazioni di carico e scarico, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Interscambio pallet contestuale

L’interscambio contestuale prevede la restituzione immediata delle pedane durante la consegna della merce. L’obbligo resta valido indipendentemente dallo stato di conservazione dei pallet e si applica anche quando il soggetto obbligato si avvale di terzi.

Interscambio pallet differito e buono pallet

Quando non è possibile restituire subito i pallet, il ricevente deve emettere un buono pallet, cartaceo o digitale, con cui si impegna alla restituzione successiva o, in alternativa, al pagamento del valore delle pedane.

Il buono pallet deve contenere:

data e numero progressivo;

dati dell’emittente e del beneficiario;

tipologia, quantità ed eventuale qualità dei pallet;

riferimenti al documento di trasporto.

La mancata indicazione delle informazioni essenziali consente al beneficiario di richiedere il pagamento immediato del valore delle pedane.

Recupero pallet e gestione operativa delle restituzioni

Le linee guida raccomandano comportamenti collaborativi tra le parti per favorire il recupero dei pallet, tra cui:

organizzare ritiri a carico completo;

predisporre le pedane ordinate per tipologia;

coordinare consegne e restituzioni per evitare trasporti aggiuntivi;

comunicare tempestivamente eventuali impedimenti.

La restituzione deve avvenire entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet. In caso contrario scatta l’obbligo di pagamento.

Deroghe all’obbligo di interscambio dei pallet

L’obbligo di restituzione non si applica quando i pallet sono oggetto di vendita o cessione gratuita espressamente indicata nei documenti commerciali. Sono inoltre esclusi i pallet a perdere e quelli appartenenti a sistemi chiusi di noleggio.

Contestazioni nello scambio pallet e difformità

Possono insorgere contestazioni quando:

vengono restituiti meno pallet del dovuto;

la tipologia non corrisponde;

la qualità non è equivalente;

la restituzione avviene in luogo non concordato o a distanza non ragionevole.

In questi casi possono aprirsi contenziosi e richieste di risarcimento legate anche ai costi di recupero delle pedane.

Valore di mercato dei pallet e criteri di calcolo

Il valore medio dei pallet è determinato dai sistemi-pallet sulla base delle transazioni di mercato e pubblicato periodicamente. In caso di mancata restituzione, l’importo da pagare è calcolato su questo valore aggiornato.

Ruolo dei sistemi pallet

I sistemi definiscono:

capitolati tecnici di produzione e riparazione;

controlli ispettivi sulla qualità;

classificazioni qualitative delle pedane;

metodologia di calcolo del valore medio di mercato.

Svolgono inoltre attività di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema e segnalano eventuali violazioni alle autorità competenti.

Clausole contrattuali nulle nel sistema pallet

La normativa ha carattere imperativo. Sono nulle, ad esempio:

le clausole che escludono l’obbligo di restituzione dei pallet;

quelle che consentono la restituzione di tipologie diverse;

le modifiche unilaterali ai documenti di trasporto;

le esclusioni dal pagamento in caso di mancata restituzione.

Buono pallet digitale e tracciabilità

Le linee guida prevedono il progressivo passaggio al buono pallet digitale, gestito tramite piattaforme informatiche certificate in grado di garantire identificazione degli operatori, sicurezza dei dati e tracciabilità delle operazioni.

Trattamento IVA

Il buono pallet ha funzione di garanzia e non costituisce un corrispettivo. Solo in caso di mancata restituzione il pallet si considera ceduto e viene emessa fattura.

Per le cessioni successive al primo utilizzo si applica il regime dell’inversione contabile (reverse charge), con emissione di fattura senza IVA e indicazione della norma di riferimento.

Organizzazione della filiera

Il nuovo impianto normativo punta a rendere più efficiente la gestione dei pallet lungo tutta la filiera del trasporto, favorendo comportamenti collaborativi tra produzione, distribuzione e logistica.

Lo scambio diventa così uno strumento organizzativo centrale per garantire continuità operativa, ridurre i costi e sostenere modelli di trasporto più sostenibili.

