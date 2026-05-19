CAMION

Il Governo lavora a possibili misure per l’autotrasporto mentre resta confermato il fermo dei camionisti proclamato da Unatras dal 25 al 29 maggio. Matteo Salvini ha spiegato di essere al lavoro con il Ministro Giancarlo Giorgetti per trovare le coperture finanziarie necessarie a sostenere il settore.

“Fino a venerdì, quando incontriamo gli autotrasportatori, mi occupo solo di trovare soldi per evitare lo sciopero dei camionisti che sarebbe un disastro per il Paese”, ha dichiarato Salvini.

Autotrasporto, sul tavolo il tema delle accise e del costo gasolio

Il passaggio principale sarà il Consiglio dei Ministri previsto venerdì 22 maggio. Sul tavolo ci sarebbe non soltanto la proroga del taglio delle accise, ma anche possibili misure dedicate ai settori maggiormente colpiti dal caro energia, a partire dall’autotrasporto.

Secondo Salvini, per molte imprese dell’autotrasporto il solo taglio delle accise non sarebbe sufficiente. “Per molti autotrasportatori i tagli sulle accise sono irrilevanti”, ha affermato il Ministro.

Le richieste delle associazioni autotrasporto

Le associazioni di categoria dell’autotrasporto chiedono:

un credito d’imposta compensativo per il recupero del mancato rimborso delle accise sul gasolio commerciale;

la possibilità di utilizzare immediatamente il credito d’imposta derivante dal rimborso trimestrale delle accise;

la sospensione dei versamenti contributivi e fiscali.

Prima del CdM è prevista una riunione con le sigle dell’autotrasporto per discutere possibili interventi economici.

Salvini ha inoltre dichiarato che l’obiettivo è trovare risorse economiche per sostenere aziende con bilanci in difficoltà e ha aggiunto che gli autotrasportatori “hanno ragione” a chiedere interventi per il settore.

Giorgetti conferma il lavoro del Governo

Sul tema è intervenuto anche Giancarlo Giorgetti al termine del G7 Finanze di Parigi. Ha confermato che il Governo sta lavorando a provvedimenti per l’autotrasporto e per il trasporto pubblico locale.

Secondo Giorgetti, nel Consiglio dei Ministri previsto venerdì saranno affrontati i temi legati ai settori maggiormente impattati dall’aumento dei costi energetici, compreso l’autotrasporto.

Il Ministro dell’Economia ha inoltre spiegato che il Governo sta lavorando anche sul rinnovo dello sconto sulle accise, sottolineando però che il nodo delle coperture finanziarie resta centrale.

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