Autotrasporto: 590 milioni per il rinnovo del parco veicolare
I fondi del MIT sono destinati alle imprese iscritte a REN e Albo Autotrasportatori
I 590 milioni per il rinnovo del parco veicolare dell’autotrasporto rappresentano una delle misure più rilevanti adottate a favore delle imprese del settore, grazie al decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025.
Il provvedimento avvia il riparto parziale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile e destina risorse significative al comparto dell’autotrasporto nel periodo compreso tra il 2027 e il 2031.
In particolare, il decreto prevede 590 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare delle imprese regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Rinnovo del parco veicolare nell’autotrasporto
Il finanziamento è finalizzato a sostenere un processo di ammodernamento strutturale della flotta dei mezzi pesanti impiegati dalle imprese di autotrasporto. L’obiettivo è favorire l’utilizzo di veicoli più moderni ed efficienti, includendo mezzi elettrici, ibridi ed endotermici di ultima generazione.
La misura si inserisce in una strategia più ampia di mobilità sostenibile, che punta a coniugare innovazione tecnologica ed esigenze operative del settore. Pertanto, l’intervento adotta un approccio definito concreto e non ideologico, orientato al miglioramento dell’efficienza complessiva della filiera dell’autotrasporto.
Impegno diretto del MIT verso le imprese di autotrasporto
Secondo quanto indicato nel testo ufficiale, il provvedimento nasce dall’impegno assunto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nei confronti delle imprese del comparto. Per entità delle risorse stanziate, il decreto rappresenta un intervento senza precedenti nel panorama degli incentivi dedicati all’autotrasporto.
Il riparto del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile segna quindi un passaggio rilevante nelle politiche di sostegno al settore, riconoscendone il ruolo centrale nel sistema logistico e produttivo nazionale.
Modalità operative e accesso agli incentivi
Nei prossimi mesi, come indicato dal decreto, saranno definite le modalità operative. Consentiranno alle imprese di autotrasporto di presentare i propri programmi di rinnovo della flotta.
Solo a seguito di tali disposizioni sarà possibile accedere concretamente agli incentivi previsti dal Fondo.
Il decreto di riferimento è il DECRETO 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Costituisce il quadro normativo di avvio per il riparto delle risorse destinate al rinnovo del parco veicolare nell’autotrasporto.
