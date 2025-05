CAMION

La procedura di rimborso avviene in due fasi, ecco come fare

Al via la procedura di rimborso online per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l’autotrasporto, sostenuti nell’anno 2024. Ecco tutte le scadenze e le istruzioni

A partire dalle ore 9.00 di martedì 3 giugno 2025, le imprese di autotrasporto potranno presentare la domanda per ottenere il rimborso previsto dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali sostenuti nel corso del 2024.

La procedura si svolge esclusivamente online attraverso l’applicativo “PEDAGGI” disponibile sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, nella sezione Servizi – Gestione Pedaggi.

Riduzione pedaggi autostradali dal 3 giugno 2025

Il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori è autorizzato ogni anno, in base alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 e successive modificazioni, a destinare specifiche risorse per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale, comprese le riduzioni compensate sui pedaggi autostradali.

Il sistema di rimborso pedaggi autostradali per l’autotrasporto è quindi un intervento di sostegno diretto alle imprese che utilizzano intensamente la rete autostradale, con l’obiettivo di incentivare comportamenti virtuosi e ridurre i costi sostenuti per il transito.

Chi può avere il rimborso?

Hanno diritto a presentare domanda tutti i soggetti abilitati e registrati al servizio PEDAGGI, che nel 2024 abbiano sostenuto costi pari o superiori a 200.000 euro per i transiti autostradali.

Procedura di rimborso pedaggi autostradali

Il procedimento di rimborso per la riduzione pedaggi autotrasporto 2024 si articola in due fasi distinte, disciplinate dalla delibera n. 1 del 16 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025).

Procedura su Albo Autotrasporto link.

Prenotazione della domanda di rimborso pedaggi autostradali

Apertura: ore 9.00 del 3 giugno 2025

ore 9.00 del Chiusura: ore 14.00 del 9 giugno 2025

Le prenotazioni inviate oltre questo termine non saranno prese in considerazione.

Inserimento dati, firma e invio della domanda di rimborso pedaggi autostradali

Inserimento dati: dal 23 giugno 2025 alle ore 9.00

dal Chiusura inserimento dati: 21 luglio 2025

Firma e invio domanda: fino alle ore 14.00 del 22 luglio 2025

È fondamentale rispettare rigorosamente le scadenze e utilizzare i nuovi template Access disponibili sul portale. In caso contrario, il sistema potrebbe generare errori o anomalie.

