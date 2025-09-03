Autotrasporto rifiuti: multe e carcere per imprese e camionisti nel nuovo Decreto
Ecco cosa prevede il Decreto-Legge 116/2025
Il settore dell’autotrasporto rifiuti è al centro di importanti novità normative introdotte dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 9 agosto 2025.
Le nuove disposizioni puntano a contrastare le attività illecite legate ai rifiuti, con particolare attenzione alla cosiddetta Terra dei fuochi, e introducono un inasprimento delle pene che coinvolge direttamente camionisti e imprese di autotrasporto.
Autotrasporto rifiuti: obbligo iscrizione all’Albo dei gestori ambientali
Il decreto modifica l’articolo 212 del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006). Le imprese di autotrasporto che effettuano il trasporto di rifiuti senza essere regolarmente iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali rischiano pesanti sanzioni:
- Sospensione dall’Albo autotrasporto da 15 giorni a 2 mesi.
- In caso di recidiva o reiterazione: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni.
Questa misura colpisce duramente le aziende che non rispettano gli obblighi normativi, mettendo a rischio la loro stessa operatività.
Registro rifiuti e formulari: multe fino a 20.000 euro
Le modifiche all’articolo 258 del Codice dell’ambiente stabiliscono che, nell’ambito dell’autotrasporto di rifiuti, chiunque ometta o compili in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti sarà soggetto a sanzioni da 4.000 a 20.000 euro.
A ciò si aggiungono sanzioni accessorie particolarmente gravose per i camionisti:
- Sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi per rifiuti non pericolosi.
- Sospensione della patente da 2 a 8 mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
- Sospensione dall’Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi, in base alla tipologia di rifiuti trasportati.
Inoltre, per l’autotrasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con documenti falsi rischia la reclusione da 1 a 3 anni e la confisca del mezzo pesante utilizzato per l’infrazione.
Autitrasporto illegale di rifiuti: carcere fino a 5 anni
Il nuovo articolo 259 del Codice dell’ambiente punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi effettua autotrasporto illegali di rifiuti in violazione dei regolamenti europei.
La pena aumenta se i rifiuti sono pericolosi. Questa norma incide fortemente sulle aziende di autotrasporto internazionale che operano tra Italia e Paesi UE.
Modifiche al Codice della strada
Il Decreto-Legge 116/2025 interviene anche sul Codice della strada, con nuove regole per l’autotrasporto di rifiuti, che riguardano direttamente camionisti e conducenti di mezzi pesanti:
- Sanzioni per chi insudicia o imbratta la strada con materiali non classificati come rifiuti.
- Multe per chi getta rifiuti di piccole dimensioni o mozziconi di sigaretta dai veicoli in sosta o in movimento.
- Possibilità di accertare le violazioni tramite telecamere di videosorveglianza installate lungo le strade.
Queste disposizioni puntano a ridurre l’abbandono di rifiuti sulle strade e a rafforzare i controlli anche nei confronti degli autotrasportatori.
Decreto autotrasporto rifiuti: implicazioni per camionisti e imprese di autotrasporto
Le nuove norme rappresentano un cambio di rotta significativo:
- Le multe salate, unite al rischio di sospensione patente e iscrizioni all’Albo, rendono essenziale una gestione impeccabile della documentazione sui rifiuti.
- La confisca dei mezzi pesanti in caso di trasporto illecito comporta gravi danni economici per le aziende.
- Le spedizioni internazionali richiederanno maggiore attenzione per evitare di incorrere in accuse di traffico illecito.
In un contesto in cui i controlli ambientali e stradali diventano sempre più stringenti, camionisti e imprese devono adeguarsi rapidamente alle nuove regole.
Continua a leggere: ADR: nuovi quiz per ottenere il certificato CFP per autisti trasporto merci pericolose