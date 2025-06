CAMION

A partire dal 1° luglio 2025, entrerà ufficialmente in vigore in Italia la direttiva 2025/149/UE, recepita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta dell’adeguamento periodico dell’ADR, RID e ADN al progresso scientifico e tecnico, in attuazione della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose. Il nuovo decreto introduce aggiornamenti significativi per le imprese di autotrasporto, gestori logistici, consulenti ADR e operatori del settore.

Cosa prevede la nuova direttiva ADR 2025?

La direttiva 2025/149/UE modifica gli allegati tecnici dell’ADR, aggiornandoli agli standard entrati in vigore a livello internazionale il 1° gennaio 2025. Tuttavia, in base alle norme europee, gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno per recepire formalmente le modifiche, con applicazione obbligatoria dal 1° luglio 2025.

Il Decreto italiano pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale adegua quindi:

Allegati A e B dell’ADR (trasporto su strada)

(trasporto su strada) Allegato RID (trasporto ferroviario, Appendice C del COTIF)

(trasporto ferroviario, Appendice C del COTIF) Regolamenti ADN (trasporto fluviale)

Le novità principali dell’ADR 2025

Tra le principali modifiche che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2025, si evidenziano:

Terminologia e classificazione aggiornata

I riferimenti a “parte contraente” sono stati sostituiti con “Stato membro”, per armonizzare la terminologia nell’ambito dell’Unione Europea.

Sono state riviste alcune definizioni tecniche, tra cui l’introduzione del concetto di “grado di riempimento” per cisterne e contenitori.

per cisterne e contenitori. Aggiornate le categorie di imballaggio e i criteri di classificazione di diverse sostanze pericolose.

Etichettatura e documentazione

Introdotte nuove etichette e codici di classificazione per specifiche materie pericolose.

Previste modalità semplificate per la documentazione di trasporto, con possibilità di utilizzo in formato digitale , in particolare per spedizioni ripetitive e documentazione elettronica ADR.

, in particolare per spedizioni ripetitive e documentazione elettronica ADR. Obbligo di aggiornamento dei documenti di trasporto e schede di sicurezza in conformità ai nuovi criteri.

Veicoli, contenitori e attrezzature

Rafforzati i requisiti tecnici per cisterne fisse, veicoli cisterna e contenitori mobili ADR.

Introdotte nuove norme per la verifica periodica e il collaudo delle cisterne, in particolare sui dispositivi di sicurezza e controllo della pressione.

e il collaudo delle cisterne, in particolare sui dispositivi di sicurezza e controllo della pressione. Inseriti requisiti aggiuntivi per le attrezzature di carico e scarico in funzione del tipo di merce.

Nuove materie e disposizioni speciali

Inserite nel regolamento le batterie a sodio-ioni , con regole specifiche di imballaggio e classificazione.

, con regole specifiche di imballaggio e classificazione. Ammessa una deroga per i rifiuti da privati cittadini , trasportabili con requisiti semplificati.

, trasportabili con requisiti semplificati. Nuova disposizione DS650 per il trasporto di rifiuti contenenti amianto, con indicazioni dettagliate per il confezionamento.

Formazione e responsabilità

Rafforzamento dei requisiti di formazione per conducenti, addetti alla spedizione, caricamento e scaricamento, in conformità al nuovo decreto MIT del 6 maggio 2025 .

. Definiti criteri aggiornati per i formatori ADR e per il rilascio/rinnovo dei certificati CFP (certificato di formazione professionale).

Aumentata la responsabilità del consulente per la sicurezza ADR, con obbligo di verifica periodica dei processi aziendali e delle conformità operative.

A chi si applicano le nuove regole?

Le modifiche previste dalla revisione ADR 2025 si applicano a:

Imprese di autotrasporto merci pericolose

Operatori logistici multimodali

Aziende che spediscono o ricevono merci pericolose

Formatori e consulenti per la sicurezza ADR

Enti pubblici con competenze in materia di trasporto e sicurezza

Cosa devono fare le imprese entro luglio 2025?

Per garantire la conformità alla nuova direttiva ADR, le aziende dovranno:

Aggiornare i manuali interni ADR e le procedure di sicurezza

i manuali interni ADR e le procedure di sicurezza Formare il personale sulle nuove norme tecniche

sulle nuove norme tecniche Verificare la conformità dei mezzi e contenitori utilizzati per il trasporto

utilizzati per il trasporto Controllare la validità delle certificazioni e dei corsi ADR dei conducenti

la validità delle certificazioni e dei corsi ADR dei conducenti Adeguare la documentazione tecnica e le dichiarazioni di trasporto

L’attuazione della revisione ADR 2025 segna un ulteriore avanzamento nel processo di armonizzazione europea delle normative sul trasporto sicuro delle merci pericolose. Per le imprese del settore, è fondamentale adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni, assicurando la conformità legislativa, prevenendo sanzioni e contribuendo alla sicurezza della filiera logistica.

