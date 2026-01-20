CAMION

Cambiano le regole del distacco conducenti nell’autotrasporto nei trasporti internazionali di merci e passeggeri con l’aggiornamento del portale RTPD dal 20 gennaio 2026.

Le modifiche, richieste dalla DG MOVE della Commissione europea, incidono direttamente sulle modalità operative delle imprese di autotrasporto e sulla gestione delle dichiarazioni e degli account degli operatori.

Gli interventi risultano in parte già operativi e saranno completati con il nuovo rilascio del portale RTPD previsto per martedì 20 gennaio 2026. Da quella data, il mancato adeguamento alle nuove regole sul distacco conducenti nell’autotrasporto internazionale impedirà la creazione e l’invio delle dichiarazioni.

Distacco conducenti: tipo di trasporto

Nel settore dell’autotrasporto, una prima modifica già attiva riguarda il tipo di trasporto indicato nella dichiarazione di distacco conducenti. Con le nuove regole, ogni dichiarazione RTPD può riguardare una sola tipologia di trasporto, merci o passeggeri.

Di conseguenza, le imprese di autotrasporto che svolgono entrambe le attività devono predisporre due dichiarazioni di distacco conducenti distinte. Le pratiche già inviate con la doppia selezione potranno essere nuovamente utilizzate solo dopo la modifica, indicando un’unica tipologia di trasporto.

A supporto degli operatori dell’autotrasporto, il portale visualizza un banner informativo che segnala l’obbligo e guida alle operazioni necessarie.

Autotrasporto e distacco conducenti: collegamento con l’account dell’operatore

Con il rilascio previsto per il 20 gennaio 2026, il distacco conducenti nell’autotrasporto sarà direttamente collegato alle informazioni presenti nell’account RTPD dell’operatore. Il tipo di trasporto svolto verrà associato al profilo aziendale dell’impresa di autotrasporto.

Se l’azienda opera in una sola tipologia di autotrasporto, il dato verrà compilato automaticamente nelle nuove dichiarazioni di distacco conducenti. Solo le imprese attive sia nel trasporto merci sia nel trasporto passeggeri dovranno selezionare manualmente il tipo di trasporto.

Autotrasporto e distacco conducenti: licenza comunitaria obbligatoria

Un’altra modifica rilevante per l’autotrasporto internazionale riguarda la licenza comunitaria, che diventa un campo obbligatorio nel sistema RTPD ed è collegata all’attività svolta.

Nelle dichiarazioni di distacco conducenti riferite all’autotrasporto, il numero di licenza comunitaria viene ora collegato alla specifica attività svolta. Per le imprese di autotrasporto che operano sia nel trasporto merci sia nel trasporto passeggeri è quindi necessario indicare due licenze distinte, in base alla tipologia di servizio dichiarata.

In base alla dichiarazione compilata, il sistema associa automaticamente la licenza corretta. L’obbligo decorre dal 20 gennaio 2026.

Competenza professionale nell’account RTPD

Tra le modifiche in rilascio rientra anche l’obbligo di compilare il campo relativo alla competenza professionale nella sezione account del portale RTPD.

Il dato è necessario per completare correttamente il profilo dell’operatore di autotrasporto e per accedere alle funzionalità legate al distacco conducenti. Anche questo obbligo entra in vigore dal 20 gennaio 2026.

Distacco conducenti nell’autotrasporto: aggiornamento obbligatorio

A seguito dell’aggiornamento del portale RTPD, tutte le imprese di autotrasporto devono aggiornare il proprio account.

In assenza dell’aggiornamento dell’account, il portale bloccherà l’invio e la creazione di nuove dichiarazioni di distacco conducenti. Gli utenti potranno procedere con l’aggiornamento solo una volta concluso il rilascio completo delle modifiche previste per il 20 gennaio 2026. Il sistema non consente aggiornamenti anticipati.

Distacco conducenti: comunicazioni agli operatori

Per accompagnare le imprese di autotrasporto nella fase di adeguamento, il portale RTPD rende visibile un banner informativo sia nella pagina di login sia all’interno dell’applicazione, con indicazioni operative e collegamento diretto alla gestione dell’account.

Nel giorno del rilascio, tutti gli utenti RTPD riceveranno una email dedicata con il riepilogo delle modifiche introdotte e le istruzioni operative.

Effetti operativi delle nuove regole sull’autotrasporto internazionale

Le disposizioni introdotte rafforzano la disciplina del distacco conducenti nell’autotrasporto internazionale, intervenendo sulle modalità operative applicate ai servizi di trasporto merci e passeggeri. In questo contesto, l’aggiornamento del portale RTPD assume un ruolo centrale per le imprese e per i conducenti impegnati nei traffici transfrontalieri, anche in relazione ai controlli su strada.

