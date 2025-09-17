CAMION

L’Unione europea compie un passo decisivo per l’autotrasporto a zero emissioni, con la firma di una dichiarazione ministeriale che punta ad aumentare in tempi rapidi i punti ricarica per camion e mezzi pesanti lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

L’iniziativa, denominata Clean Transport Corridor (CTC), è presentata sotto la presidenza del Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

Clean Transport Corridor: punti di ricarica per camion mezzi pesante nei corridoi pilota

L’avvio di Clean Transport Corridor Initiative è previsto lungo due direttrici strategiche:

Scandinavo-Mediterraneo

Mare del Nord-Baltico

Questi corridoi saranno progetti pilota per aumentare in modo capillare i punti ricarica per camion e mezzi pesanti, con l’obiettivo di replicare il modello su tutta la rete TEN-T.

Obiettivi 2030: più camion elettrici e più punti ricarica

La dichiarazione ministeriale per il Clean Transport Corridor (CTC), prevede che:

Entro il 2030 un nuovo camion su tre sarà a zero emissioni.

sarà a zero emissioni. L’Europa potrà contare su oltre 400.000 mezzi pesanti elettrici .

. L’assenza di sufficienti punti ricarica camion e mezzi pesanti è oggi uno degli ostacoli principali e deve essere superata con urgenza.

Trasporto merci: punti ricarica per camion e mezzi pesanti

Il documento Clean Transport Corridor (CTC) individua una serie di criticità che rallentano lo sviluppo dei punti ricarica camion e mezzi pesanti lungo la rete TEN-T:

Capacità limitata della rete elettrica , che non può ancora sostenere una domanda costante e crescente.

, che non può ancora sostenere una domanda costante e crescente. Investimenti necessari per ammodernamento e potenziamento della capacità di rete.

della capacità di rete. Tempi lunghi per la connessione e arretrati nelle richieste di allaccio, presenti in almeno metà degli Stati membri.

e arretrati nelle richieste di allaccio, presenti in almeno metà degli Stati membri. Normative e autorizzazioni non uniformi , che frenano la realizzazione dei progetti.

, che frenano la realizzazione dei progetti. Costi elevati nelle aree remote, dove il business case è meno favorevole e i punti ricarica per camion e mezzi pesanti richiedono interventi mirati.

Impegni concreti dei nove Paesi firmatari

I governi di Belgio, Danimarca, Germania, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Svezia si sono impegnati a:

Dare priorità alla realizzazione dei punti ricarica camion e mezzi pesanti nella pianificazione delle politiche dei trasporti e dell’energia.

nella pianificazione delle politiche dei trasporti e dell’energia. Promuovere l’uso flessibile della capacità di rete esistente e sviluppare soluzioni di generazione rinnovabile per sostenere i nuovi punti di ricarica.

e sviluppare soluzioni di generazione rinnovabile per sostenere i nuovi punti di ricarica. Condividere dati e buone pratiche con la Commissione europea per individuare le aree in cui installare nuovi punti ricarica camion e mezzi pesanti.

con la Commissione europea per individuare le aree in cui installare nuovi punti ricarica camion e mezzi pesanti. Accelerare i progetti già finanziati dal programma europeo AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility) , riducendo i tempi di autorizzazione e migliorando le procedure ambientali.

dal programma europeo , riducendo i tempi di autorizzazione e migliorando le procedure ambientali. Migliorare la trasparenza dei costi di connessione per facilitare l’espansione dei punti ricarica camion e mezzi pesanti lungo i corridoi TEN-T.

Una roadmap europea entro marzo 2026

La dichiarazione prevede che entro marzo 2026 la Commissione europea, insieme agli Stati membri e agli stakeholder, definisca una roadmap dettagliata per:

accelerare l’installazione dei punti ricarica camion e mezzi pesanti ,

, coordinare investimenti e piattaforme nazionali,

monitorare i progressi lungo tutti i corridoi della rete TEN-T.

Autotrasporto a zero emissioni

Con la Clean Transport Corridor Initiative, l’Unione europea rafforza l’impegno a trasformare l’autotrasporto in un settore a impatto climatico neutro.

L’aumento dei punti ricarica camion e mezzi pesanti lungo i corridoi TEN-T diventa così la leva strategica per ridurre le emissioni del trasporto merci su strada e migliorare la competitività del settore.

