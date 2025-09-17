Autotrasporto, punti ricarica per camion e mezzi pesanti: l’Ue accelera
Tutti i dettagli del progetto Clean Transport Corridor per il futuro del trasporto merci
L’Unione europea compie un passo decisivo per l’autotrasporto a zero emissioni, con la firma di una dichiarazione ministeriale che punta ad aumentare in tempi rapidi i punti ricarica per camion e mezzi pesanti lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
L’iniziativa, denominata Clean Transport Corridor (CTC), è presentata sotto la presidenza del Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo, Apostolos Tzitzikostas.
Clean Transport Corridor: punti di ricarica per camion mezzi pesante nei corridoi pilota
L’avvio di Clean Transport Corridor Initiative è previsto lungo due direttrici strategiche:
- Scandinavo-Mediterraneo
- Mare del Nord-Baltico
Questi corridoi saranno progetti pilota per aumentare in modo capillare i punti ricarica per camion e mezzi pesanti, con l’obiettivo di replicare il modello su tutta la rete TEN-T.
Obiettivi 2030: più camion elettrici e più punti ricarica
La dichiarazione ministeriale per il Clean Transport Corridor (CTC), prevede che:
- Entro il 2030 un nuovo camion su tre sarà a zero emissioni.
- L’Europa potrà contare su oltre 400.000 mezzi pesanti elettrici.
- L’assenza di sufficienti punti ricarica camion e mezzi pesanti è oggi uno degli ostacoli principali e deve essere superata con urgenza.
Trasporto merci: punti ricarica per camion e mezzi pesanti
Il documento Clean Transport Corridor (CTC) individua una serie di criticità che rallentano lo sviluppo dei punti ricarica camion e mezzi pesanti lungo la rete TEN-T:
- Capacità limitata della rete elettrica, che non può ancora sostenere una domanda costante e crescente.
- Investimenti necessari per ammodernamento e potenziamento della capacità di rete.
- Tempi lunghi per la connessione e arretrati nelle richieste di allaccio, presenti in almeno metà degli Stati membri.
- Normative e autorizzazioni non uniformi, che frenano la realizzazione dei progetti.
- Costi elevati nelle aree remote, dove il business case è meno favorevole e i punti ricarica per camion e mezzi pesanti richiedono interventi mirati.
Impegni concreti dei nove Paesi firmatari
I governi di Belgio, Danimarca, Germania, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Svezia si sono impegnati a:
- Dare priorità alla realizzazione dei punti ricarica camion e mezzi pesanti nella pianificazione delle politiche dei trasporti e dell’energia.
- Promuovere l’uso flessibile della capacità di rete esistente e sviluppare soluzioni di generazione rinnovabile per sostenere i nuovi punti di ricarica.
- Condividere dati e buone pratiche con la Commissione europea per individuare le aree in cui installare nuovi punti ricarica camion e mezzi pesanti.
- Accelerare i progetti già finanziati dal programma europeo AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility), riducendo i tempi di autorizzazione e migliorando le procedure ambientali.
- Migliorare la trasparenza dei costi di connessione per facilitare l’espansione dei punti ricarica camion e mezzi pesanti lungo i corridoi TEN-T.
Una roadmap europea entro marzo 2026
La dichiarazione prevede che entro marzo 2026 la Commissione europea, insieme agli Stati membri e agli stakeholder, definisca una roadmap dettagliata per:
- accelerare l’installazione dei punti ricarica camion e mezzi pesanti,
- coordinare investimenti e piattaforme nazionali,
- monitorare i progressi lungo tutti i corridoi della rete TEN-T.
Autotrasporto a zero emissioni
Con la Clean Transport Corridor Initiative, l’Unione europea rafforza l’impegno a trasformare l’autotrasporto in un settore a impatto climatico neutro.
L’aumento dei punti ricarica camion e mezzi pesanti lungo i corridoi TEN-T diventa così la leva strategica per ridurre le emissioni del trasporto merci su strada e migliorare la competitività del settore.
