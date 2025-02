CAMION

Trasportounito chiede interventi urgenti per il trasporto merci in Italia

Protesta dei Tir a Roma il 17 febbraio 2025 per tutelare il settore autotrasporto. Il 17 febbraio 2025, un’importante manifestazione coinvolgerà i Tir provenienti da tutta Italia, che si raduneranno a Roma per esprimere il loro disappunto riguardo alla gestione del settore autotrasporto da parte del Ministro dei Trasporti.

La protesta degli autotrasportatori a Roma, organizzata da Trasportounito, mette in evidenza l’assenza di politiche concrete e strategie efficaci per il settore dell’autotrasporto. Il settore é fondamentale per l’economia italiana, muovendo oltre l’80% delle merci nel paese.

La protesta dei Tir a Roma il 17 febbraio 2025 segue quella di Napoli. Si concentra sulla totale sottovalutazione delle problematiche che affliggono il mondo dell’autotrasporto. Il settore è da troppo tempo emarginato dalle decisioni governative e dai tavoli di confronto sulla politica dei trasporti.

L’unico tema che ha trovato attenzione riguarda il passaggio del Brennero, mentre il resto delle problematiche è stato ignorato.

Protesta dei Tir a Roma per l’autotrasporto

Maurizio Longo, Segretario Generale di Trasportounito, sulla gestione ministeriale, sottolinea come, durante il 2024, il Ministro dei Trasporti si sia incontrato solo due volte con l’associazione, con risultati del tutto insufficienti. Longo evidenzia la mancanza di un piano strategico. Il disinteresse per le difficoltà reali del settore autotrasporto, rischia di portare al collasso la mobilità delle merci in Italia.

La protesta dei camionisti a Roma, il 17 febbraio 2025, denuncia anche il deterioramento delle infrastrutture stradali e la carenza cronica di autisti. Due fattori che mettono a rischio la sicurezza stradale e la competitività delle imprese italiane di autotrasporto. La situazione, secondo Longo, è diventata un’emergenza nazionale che non poteva essere ignorata oltre.

L’appuntamento di Roma del 17 febbraio 2025 è una nuova occasione per portare all’attenzione pubblica le gravi difficoltà che il settore dell’autotrasporto sta affrontando. Con la speranza che il Governo prenda in considerazione la necessità di interventi urgenti per garantire la sostenibilità e la sicurezza del trasporto merci in Italia.

Continua a leggere: Autotrasporto: il trasporto merci chiede all’UE di salvaguardare finanziamenti e incentivi