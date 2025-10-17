CAMION

Controlli potenziati al posto di blocco di Radfeld, lungo l’autostrada A12 Austria Tirolo. Oltre un milione di camion ispezionati e nuovi investimenti per la sicurezza stradale.

Il tema della sicurezza nel trasporto merci e autotrasporto torna centrale in Austria, dove il posto di blocco di Radfeld, lungo l’autostrada A12, è oggetto di un importante progetto di ampliamento. L’obiettivo è rafforzare i controlli sui mezzi pesanti e garantire verifiche più efficaci per la tutela della circolazione e dell’ambiente.

Ampliamento del posto di blocco: lavori in corso fino al 2025

Il posto di blocco di Radfeld sull’autostrada A12 in Austria Tirolo, sarà completato entro la fine del 2025, diventando il doppio rispetto alla struttura originaria. Il Land Tirol ha stanziato 3,5 milioni di euro per creare un complesso moderno, efficiente e sostenibile, con aree operative per la polizia e impianti fotovoltaici per ridurre l’impatto ambientale.

Il vicepresidente Philip Wohlgemuth e il ministro dei trasporti René Zumtobel hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori, sottolineando che la sicurezza dell’autotrasporto è una priorità per la regione.

Controlli al posto di blocco: oltre un milione di camion nel 2024

Nel 2024, più di un milione di camion e mezzi pesanti sono stati sottoposti a verifica nel posto di blocco di Radfeld e nel posto di blocco Kundl. Gli agenti controllano quotidianamente peso, fissaggio del carico, stato tecnico dei veicoli e documenti di viaggio.

Le infrazioni rilevate sono state oltre 32.000, di cui 4.500 per sovraccarico. L’aumento del personale dedicato, oggi 34 agenti operativi 24 ore su 24 , consente un monitoraggio continuo e più approfondito del traffico pesante che attraversa il Tirolo.

Tecnologie moderne e infrastrutture sostenibili

Durante la ristrutturazione, la funzionalità del posto di blocco non è mai stata interrotta. I lavori includono l’installazione di una nuova pesa a ponte e di bilance per asse, strumenti che permettono di individuare in tempo reale eventuali anomalie nei mezzi pesanti.

Parallelamente, anche il posto di blocco di Kundl sarà migliorato entro il 2026. Si prevede la costruzione di un’area di soccorso dotata di un’uscita di emergenza per garantire maggiore sicurezza in caso di manovre o incidenti.

Sicurezza stradale e autotrasporto al centro della strategia tirolese

Il governo del Tirolo considera ogni posto di blocco per mezzi pesanti una componente chiave della sua politica di sicurezza. I controlli costanti migliorano la qualità delle flotte europee, riducono i rischi di incidenti e garantiscono condizioni di lavoro più sicure per gli operatori dell’autotrasporto.

Come ha dichiarato René Zumtobel, “i controlli severi sono essenziali per la sicurezza stradale e per garantire che solo veicoli in perfette condizioni attraversino il nostro territorio alpino”.

