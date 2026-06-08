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Pensione anticipata per gli autisti professionisti. È questo il tema che ha portato il sindacato UGT a proclamare uno sciopero nel settore del trasporto merci e passeggeri su strada in Spagna.

La mobilitazione, prevista inizialmente per l’8 giugno e successivamente rinviata al 22 giugno, è stata revocata dopo che il sindacato ha ottenuto dal Ministero dell’Inclusione, della Previdenza Sociale e delle Migrazioni un impegno scritto sullo stato di avanzamento delle procedure relative al riconoscimento dei coefficienti di riduzione per la pensione anticipata degli autisti professionisti.

Pensione anticipata, perché UGT aveva proclamato lo sciopero

Secondo quanto comunicato da UGT, la decisione di indire lo sciopero era stata presa a causa della mancanza di informazioni ufficiali sulle pratiche presentate nell’ottobre 2025 per il riconoscimento dei coefficienti di riduzione destinati ai conducenti del trasporto merci e passeggeri.

Il sindacato denunciava una situazione di stallo amministrativo e l’assenza di indicazioni sui tempi di esame delle domande depositate presso il Ministero.

L’impegno scritto del governo spagnolo

Nel corso dell’incontro con i rappresentanti sindacali, il Ministero ha consegnato a UGT una comunicazione ufficiale nella quale conferma che la Direzione Generale dell’Ordinamento della Previdenza Sociale ha concluso il rapporto su morbilità e mortalità relativo al trasporto merci su strada.

Lo stesso Ministero ha inoltre comunicato che il rapporto relativo al trasporto passeggeri sarà completato nei prossimi giorni.

Una volta terminati entrambi gli studi, la documentazione sarà trasmessa all’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e all’Ispettorato del Lavoro e della Previdenza Sociale per il proseguimento dell’iter previsto dalla normativa.

Pensione degli autisti, le prossime tappe

Secondo il calendario illustrato dal Ministero, dopo la trasmissione dei fascicoli agli organismi competenti saranno necessari ulteriori pareri tecnici.

Successivamente, la documentazione sarà esaminata dalla Commissione di valutazione prevista dal Real Decreto 402/2025.

UGT ha ricevuto conferma scritta che la prima riunione della Commissione si svolgerà nel mese di settembre. Il Ministero ha inoltre indicato come obiettivo la conclusione dell’elaborazione delle richieste entro il prossimo autunno.

Revocato lo sciopero, restano le assemblee informative

Alla luce degli impegni assunti dal governo, UGT ha deciso di revocare lo sciopero previsto per il 22 giugno.

Il sindacato ha tuttavia annunciato che continuerà a monitorare il rispetto del calendario comunicato dal Ministero e manterrà le assemblee informative programmate nei diversi territori per aggiornare i lavoratori sugli sviluppi della procedura.

Secondo UGT, l’iniziativa sindacale ha consentito di ottenere per la prima volta informazioni ufficiali sullo stato delle pratiche e un cronoprogramma per il proseguimento dell’iter amministrativo relativo al riconoscimento della pensione anticipata per gli autisti professionisti del trasporto su strada.

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