Pedaggi gratuiti per i mezzi pesanti a zero emissioni. Per sostenere la transizione ecologica dell’autotrasporto europeo, la Commissione Europea ha proposto di prorogare l’esenzione dai pedaggi stradali per i mezzi pesanti a zero emissioni fino al 30 giugno 2031.

L’obiettivo è rendere più competitivo l’autotrasporto sostenibile e aiutare le imprese di autotrasporto a investire in mezzi pesanti elettrici o a idrogeno, oggi più costosi rispetto ai camion tradizionali.

Pedaggi gratis: incentivo per le imprese di autotrasporto

Oggi i camion e i mezzi pesanti elettrici hanno un prezzo di acquisto più alto, che rappresenta un freno per molte aziende di autotrasporto. La proposta UE punta a superare questo ostacolo garantendo pedaggi gratuiti e l’eliminazione dei diritti di utenza fino al 2031.

Questo significa meno costi fissi per le imprese di autotrasporto, in particolare per chi gestisce flotte su lunga percorrenza. La misura si traduce in:

Pedaggi gratis per i mezzi pesanti a zero emissioni ;

; Maggiore competitività per il settore dell’ autotrasporto ecologico ;

; Incentivo concreto a rinnovare il parco veicoli.

“Prolungando l’esenzione, forniamo un forte incentivo commerciale all’industria dell’autotrasporto per investire in mezzi pesanti a zero emissioni”, ha dichiarato il Commissario UE Apostolos Tzitzikostas.

Investire i camion e mezzi pesanti a zero emissioni

L’esenzione dai pedaggi stradali sarà in linea con gli standard ambientali europei, che prevedono una riduzione del 43% delle emissioni di CO₂ dai nuovi mezzi pesanti entro il 2030.

Questo allineamento strategico offre una prospettiva chiara alle imprese di autotrasporto: chi investe oggi in mezzi pesanti a emissioni zero sarà premiato domani con risparmi sui pedaggi, accesso facilitato a bandi pubblici e vantaggi competitivi sul mercato.

Come si applica l’esenzione dei pedaggi mezzi pesanti per l’autotrasporto

Nel 2022, la modifica della Direttiva 1999/62/CE ha introdotto la possibilità di differenziare i pedaggi in base alle emissioni dei mezzi pesanti. Fino al 2025, i mezzi pesanto a zero emissioni possono essere completamente esentati dai pedaggi.

Dopo questa data, con la normativa attuale, le imprese di autotrasporto avrebbero ottenuto solo una riduzione parziale, tra il 50% e il 75%.

Con la nuova proposta UE, invece, i pedaggi rimarranno gratis fino al 2031, offrendo stabilità economica e certezze a lungo termine per le flotte che investono in sostenibilità.

La proposta sarà ora valutata da Parlamento europeo e Consiglio, attraverso la procedura legislativa ordinaria. Se approvata, entrerà in vigore entro il 2026, lasciando tempo alle imprese di autotrasporto per adeguare le proprie strategie di investimento.

