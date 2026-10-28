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La proposta IRU contro i ritardi, con interessi automatici e più tutele per le imprese

Pagamento fatture entro 30 giorni, senza deroghe né scorciatoie contrattuali: è la linea indicata dall’IRU, l’organizzazione mondiale del trasporto su strada, in un documento del 2 ottobre 2026. Una proposta che punta a cambiare le regole europee sui pagamenti nell’autotrasporto, dove chi effettua il servizio anticipa le spese e troppo spesso incassa dopo settimane. Il nodo riguarda soprattutto piccole imprese e subappaltatori, più esposti allo squilibrio con i committenti.

Pagamento fatture: la proposta dei 30 giorni

L’IRU chiede un limite unico per i contratti tra imprese e quelli con la pubblica amministrazione. Il tetto varrebbe anche nei rapporti di subappalto, lungo le filiere in cui un vettore lavora per conto di un altro operatore. Gli Stati potrebbero mantenere termini nazionali più brevi, ma non allungare la scadenza.

Il conteggio dovrebbe partire da un momento verificabile: il completamento del servizio oppure la presentazione della fattura elettronica con conferma di ricezione, secondo le condizioni previste. Le procedure di verifica non dovrebbero diventare un espediente per aggiungere altri giorni. Il documento contempla anche una data specifica concordata contrattualmente.

Ritardi, interessi automatici e controlli

La stretta riguarderebbe anche le conseguenze del mancato pagamento. L’IRU propone interessi di mora automatici, senza obbligare il trasportatore a reclamarli, e indennizzi per ogni fattura non saldata nei tempi, anziché per contratto. Chiede inoltre organismi nazionali in grado di indagare, sanzionare e raccogliere segnalazioni anonime, con strumenti comuni per le controversie oltreconfine.

Il problema è la liquidità. Carburante, stipendi e pedaggi si pagano subito; i crediti possono restare fermi settimane. Nel testo l’IRU richiama dati della Commissione europea: il 50% delle fatture viene pagato in ritardo e 100 miliardi di euro di liquidità rimangono bloccati.

Pagamento fatture e imprese italiane: cosa sapere

L’Italia compare nel documento per la legge 105/2025, che ha introdotto un meccanismo di segnalazione dei ritardi ricorrenti all’Albo degli autotrasportatori. L’IRU propone dodici mesi per adeguare gli accordi esistenti alle nuove regole. Chiede anche di evitare nuovi adempimenti.

Ma il passaggio decisivo è ancora politico: non esiste oggi un nuovo obbligo europeo generalizzato di pagamento entro 30 giorni per l’autotrasporto derivante da questa presa di posizione. Il testo IRU si presenta come bozza; trasformarlo in una norma richiederebbe un percorso legislativo. Per chi guida un’impresa, la differenza tra proposta e legge resta fondamentale.