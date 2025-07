CAMION

Il MEF ha fissato il nuovo tasso per i ritardi di pagamento oltre i 60 giorni, ecco come calcolare gli interessi

Dal 1° luglio 2025 è in vigore un nuovo tasso di interesse per il ritardo di pagamento fatture nel settore dell’autotrasporto. Lo stabilisce il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2025.

Interessi ritardo pagamento fattura autotrasporto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato il tasso applicabile per i ritardi nei pagamenti delle fatture oltre i 60 giorni. Dal 1° luglio 2025, il nuovo tasso d’interesse complessivo per il settore dell’autotrasporto è fissato al 10,15%.

Nuovo tasso interessi per il ritardo pagamento fatture autotrasporto

Con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha stabilito che il tasso di interesse di riferimento per il secondo semestre 2025 è pari al 2,15%.

Il nuovo tasso di riferimento per le transazioni commerciali, determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 (come modificato dal D.Lgs. 192/2012), è fissato al 2,15% per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2025.

Nel settore dell’autotrasporto, in base a quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e dall’articolo 83-bis, comma 13, della Legge 133/2008, si applica una maggiorazione di 8 punti percentuali. Il tasso effettivo per il ritardo pagamento fattura sale quindi al: 10,15% annuo (2,15% sommato a 8%).

Quando si applicano gli interessi per il ritardo nel pagamento

Il tasso di interesse moratorio si applica alle fatture del settore autotrasporto saldate oltre 60 giorni dalla data di emissione. La legge non prevede eccezioni, salvo patti contrari più favorevoli per il creditore. Il calcolo è automatico, non è necessario un sollecito o una costituzione in mora.

Tasso interessi per ritardo pagamento fattura autotrasporto aggiornato

Conoscere il tasso aggiornato degli interessi per ritardo pagamento fattura autotrasporto è fondamentale per:

evitare contestazioni contrattuali

tutelarsi da ritardi sistematici dei committenti

applicare correttamente il diritto al risarcimento previsto dalla legge

Il nuovo tasso d’interesse consente agli autotrasportatori di calcolare l’importo da aggiungere in caso di ritardo nei pagamenti, rafforzando la tutela economica delle imprese.

Perché è importante

Tutela dei camionisti : questa misura è pensata per tutelare gli autisti di mezzi pesanti e le imprese di autotrasporto da ritardi sistematici nei pagamenti da parte dei committenti.

: questa misura è pensata per tutelare gli e le imprese di da ritardi sistematici nei pagamenti da parte dei committenti. Obbligo normativo: il rispetto del termine di 60 giorni è previsto dalla legge, e il superamento comporta l’automatica applicazione del tasso di mora.

Interessi legali: attenzione alla distinzione

Il tasso di interesse legale è diverso dal tasso per transazioni commerciali. Dal 1° gennaio 2025, il tasso legale è stato fissato al 2%, ma non si applica ai ritardi nel pagamento delle fatture nell’autotrasporto, regolati da norme specifiche.