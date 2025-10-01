CAMION

Ecco dove scaricare il software e le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Il rimborso accise gasolio commerciale e HVO per l’autotrasporto è un beneficio fiscale essenziale per imprese di trasporto merci, aziende di trasporto persone e camionisti.

Con riferimento al terzo trimestre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso disponibile il nuovo software Autotrasportatori 3° trimestre 2025, necessario per compilare e trasmettere la dichiarazione di rimborso accise gasolio e HVO.

Grazie a questo strumento, gli operatori del settore possono ottenere il riconoscimento del credito d’imposta sui consumi di carburante effettuati nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025, in conformità con l’articolo 24-ter del D.Lgs. 504/95.

Nuovo software rimborso accise gasolio 2025

Per utilizzare correttamente il programma ADM occorre seguire questi passaggi:

Installare l’ambiente operativo JAVA “Java Virtual Machine 1.8” adeguato al proprio Sistema Operativo (32 o 64 bit). Il download della JVM 8 può essere effettuato direttamente dal sito ufficiale Oracle www.java.com/it/download/manual.jsp .

. Eseguire il file Autotrasportatori 3trimestre2025 – exe seguendo le istruzioni visualizzate durante la procedura di installazione

seguendo le istruzioni visualizzate durante la procedura di installazione Effettuare un doppio click sull’icona “Autotrasportatori 3trimestre2025” che apparirà sul Desktop al termine della procedura di installazione.

Per le informazioni di dettaglio riguardanti l’installazione e la guida all’utilizzo del software consultare il Manuale Utente – pdf.

In alternativa al file .exe è possibile effettuare il download del seguente software

Autotrasportatori_3trimestre2025 – zip (8,70 MB). Decomprimere il file .zip in una cartella a scelta del proprio PC (es. c:\Autotrasportatori) ed eseguire l’avvio tramite doppio click sul file MS-DOS “Agevolazioni Autotrasportatori.bat”.

Importi rimborsabili accise gasolio e HVO nel 2025

Dal 15 maggio 2025, l’aliquota normale di accisa sul gasolio è stata aumentata a 632,40 €/1000 litri. Contestualmente, per i gasoli paraffinici HVO (ottenuti da sintesi o idrotrattamento) è stata introdotta un’aliquota ridotta di 617,40 €/1000 litri se rispettano i criteri di sostenibilità ambientale stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

Il gasolio commerciale mantiene invece l’aliquota agevolata di 403,22 €/1000 litri, che costituisce la base per il calcolo del rimborso.

Gli importi del rimborso accise gasolio e HVO nel terzo trimestre 2025 sono:

229,18 €/1000 litri per gasolio e HVO non conformi ai requisiti UE.

per gasolio e HVO non conformi ai requisiti UE. 214,18 €/1000 litri per HVO sostenibili o privi di informazioni da parte del fornitore.

Beneficiari e limitazioni

Il rimborso accise gasolio e HVO spetta a:

imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva ≥ 7,5 tonnellate ;

; aziende di trasporto persone (servizi locali, regionali, interregionali, comunitari);

enti e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Sono esclusi:

veicoli Euro 4 o inferiori ;

; veicoli sotto le 7,5 tonnellate;

veicoli categoria M1 (autovetture fino a 8 posti oltre il conducente).

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione per il rimborso accise gasolio e HVO deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025 con una delle seguenti modalità:

Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (modalità consigliata).

(modalità consigliata). Trasmissione via PEC all’Ufficio delle Dogane competente, con allegato il file “.dic”.

all’Ufficio delle Dogane competente, con allegato il file “.dic”. Consegna cartacea accompagnata da supporto informatico (solo in casi residuali).

L’importo riconosciuto può essere:

utilizzato in compensazione tramite F24 (codice tributo 6740);

(codice tributo 6740); richiesto come rimborso diretto in denaro.

Documentazione e requisiti

Per ottenere l’agevolazione, è necessario dimostrare i consumi con:

fatture elettroniche contenenti la targa del veicolo rifornito;

contenenti la targa del veicolo rifornito; documentazione dei litri di carburante consumati e dei chilometri percorsi;

dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto delle condizioni di legge.

