Autotrasporto, nuovo software rimborso accise gasolio e HVO terzo trimestre 2025
Ecco dove scaricare il software e le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
Il rimborso accise gasolio commerciale e HVO per l’autotrasporto è un beneficio fiscale essenziale per imprese di trasporto merci, aziende di trasporto persone e camionisti.
Con riferimento al terzo trimestre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso disponibile il nuovo software Autotrasportatori 3° trimestre 2025, necessario per compilare e trasmettere la dichiarazione di rimborso accise gasolio e HVO.
Grazie a questo strumento, gli operatori del settore possono ottenere il riconoscimento del credito d’imposta sui consumi di carburante effettuati nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025, in conformità con l’articolo 24-ter del D.Lgs. 504/95.
Nuovo software rimborso accise gasolio 2025
Per utilizzare correttamente il programma ADM occorre seguire questi passaggi:
- Installare l’ambiente operativo JAVA “Java Virtual Machine 1.8” adeguato al proprio Sistema Operativo (32 o 64 bit). Il download della JVM 8 può essere effettuato direttamente dal sito ufficiale Oracle www.java.com/it/download/manual.jsp.
- Eseguire il file Autotrasportatori 3trimestre2025 – exe seguendo le istruzioni visualizzate durante la procedura di installazione
- Effettuare un doppio click sull’icona “Autotrasportatori 3trimestre2025” che apparirà sul Desktop al termine della procedura di installazione.
Per le informazioni di dettaglio riguardanti l’installazione e la guida all’utilizzo del software consultare il Manuale Utente – pdf.
In alternativa al file .exe è possibile effettuare il download del seguente software
Autotrasportatori_3trimestre2025 – zip (8,70 MB). Decomprimere il file .zip in una cartella a scelta del proprio PC (es. c:\Autotrasportatori) ed eseguire l’avvio tramite doppio click sul file MS-DOS “Agevolazioni Autotrasportatori.bat”.
Importi rimborsabili accise gasolio e HVO nel 2025
Dal 15 maggio 2025, l’aliquota normale di accisa sul gasolio è stata aumentata a 632,40 €/1000 litri. Contestualmente, per i gasoli paraffinici HVO (ottenuti da sintesi o idrotrattamento) è stata introdotta un’aliquota ridotta di 617,40 €/1000 litri se rispettano i criteri di sostenibilità ambientale stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001.
Il gasolio commerciale mantiene invece l’aliquota agevolata di 403,22 €/1000 litri, che costituisce la base per il calcolo del rimborso.
Gli importi del rimborso accise gasolio e HVO nel terzo trimestre 2025 sono:
- 229,18 €/1000 litri per gasolio e HVO non conformi ai requisiti UE.
- 214,18 €/1000 litri per HVO sostenibili o privi di informazioni da parte del fornitore.
Beneficiari e limitazioni
Il rimborso accise gasolio e HVO spetta a:
- imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva ≥ 7,5 tonnellate;
- aziende di trasporto persone (servizi locali, regionali, interregionali, comunitari);
- enti e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Sono esclusi:
- veicoli Euro 4 o inferiori;
- veicoli sotto le 7,5 tonnellate;
- veicoli categoria M1 (autovetture fino a 8 posti oltre il conducente).
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione per il rimborso accise gasolio e HVO deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2025 con una delle seguenti modalità:
- Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (modalità consigliata).
- Trasmissione via PEC all’Ufficio delle Dogane competente, con allegato il file “.dic”.
- Consegna cartacea accompagnata da supporto informatico (solo in casi residuali).
L’importo riconosciuto può essere:
- utilizzato in compensazione tramite F24 (codice tributo 6740);
- richiesto come rimborso diretto in denaro.
Documentazione e requisiti
Per ottenere l’agevolazione, è necessario dimostrare i consumi con:
- fatture elettroniche contenenti la targa del veicolo rifornito;
- documentazione dei litri di carburante consumati e dei chilometri percorsi;
- dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto delle condizioni di legge.
