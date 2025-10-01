CAMION

Il sistema ERRS è obbligatorio dal 15 ottobre 2025

Dal 15 ottobre 2025 i camion e i mezzi pesanti che attraversano la Lettonia verso i confini esterni dell’Unione Europea dovranno utilizzare un nuovo strumento obbligatorio. Il sistema di prenotazione ingresso camion alla frontiera (ERRS).

La misura, approvata dal governo in Lettonia il 23 settembre 2025, mira a regolamentare i flussi di mezzi pesanti, ridurre i tempi di attesa e uniformare le procedure già operative in Estonia e Lituania.

Sistema di prenotazione ingresso camion in Lettonia

Gli autotrasportatori dovranno prenotare in anticipo l’accesso alla frontiera registrando il camion nell’ERRS. La piattaforma assegnerà una posizione precisa in coda e fornirà informazioni aggiornate sui tempi di attesa.

La registrazione prevede un costo di 9,30 euro per ogni camion. Le somme raccolte saranno destinate alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo del sistema, garantendo continuità ed efficienza.

Obblighi ed eccezioni

Il regolamento stabilisce che tutti i mezzi pesanti diretti ai confini esterni della Lettonia siano soggetti alla prenotazione preventiva. Sono previste, tuttavia, eccezioni per specifiche categorie di trasporto, che potranno accedere senza prenotazione o senza versare la quota.

Il sistema gestirà i dati relativi al camion, al conducente e al carico trasportato, assicurando un controllo più accurato delle merci e un rafforzamento delle verifiche doganali.

Tempistiche operative ERRS in Lettonia

Il nuovo sistema di prenotazione ingresso camion in Lettonia sarà operativo dal 15 ottobre 2025. Le registrazioni saranno possibili già dal 1° ottobre 2025, così da permettere agli autotrasportatori di familiarizzare con la procedura.

La gestione sarà affidata a VSIA Autotransporta direkcija, mentre lo sviluppo tecnico e la manutenzione del sistema saranno a cura di VAS Latvijas Valsts radio un televizijas centrs.

