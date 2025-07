CAMION

Il nuovo registro serve ad ottenere per gli autisti un adeguato riconoscimento normativo

Nasce un nuovo registro europeo per gli autisti di mezzi pesanti del settore autotrasporto. L’EPDA – European Professional Drivers Association ha lanciato un sondaggio rivolto agli autisti di mezzi pesanti del settore autotrasporto in tutta Europa.

L’obiettivo del sondaggio è coinvolgere direttamente i professionisti dell’autotrasporto nella creazione di un registro europeo degli autisti mezzi pesanti, uno strumento fondamentale per valorizzare formazione, competenze e ruolo sociale di chi opera nel trasporto su strada.

Nuovo registro europeo per gli autisti dell’autotrasporto

Il registro europeo degli autisti mezzi pesanti rappresenta una svolta per l’intero comparto dell’autotrasporto. A oggi, tutti i conducenti vengono trattati allo stesso modo, a prescindere da esperienze o percorsi formativi aggiuntivi.

Il sistema attuale si basa esclusivamente sul rilascio della patente professionale e sulla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), come previsto dalla Direttiva 2003/59/CE.

Con il nuovo registro, invece, sarà possibile:

Certificare la formazione extra (es. ADR, primo soccorso, gestione del trasporto)

(es. ADR, primo soccorso, gestione del trasporto) Creare un profilo professionale riconosciuto a livello europeo

Accedere a nuove opportunità lavorative nell’ autotrasporto

Rendere visibile l’impegno nella formazione continua

Perché partecipare al sondaggio EPDA

Per costruire uno strumento efficace e realmente rappresentativo, l’EPDA invita tutti gli autisti di mezzi pesanti e gli operatori del settore autotrasporto a partecipare a un sondaggio online, rapido e anonimo. È un’iniziativa pensata dagli autisti per gli autisti, per raccogliere esperienze, opinioni e suggerimenti concreti.

Partecipa al sondaggio ufficiale EPDA

Bastano pochi minuti per contribuire, il sondaggio è veloce e facile, le risposte guideranno future politiche europee, inoltre è un’occasione per far sentire la voce del mondo dell’autotrasporto.

Autisti messi pesanti ruolo strategico nell’autotrasporto europeo

Il mestiere dell’autista di mezzi pesanti ha subito un’evoluzione radicale. Nell’attuale sistema di autotrasporto europeo, il conducente non è solo un guidatore, ma un operatore responsabile di:

Sistemi tecnologici avanzati

Relazioni con clienti e destinatari

Sicurezza attiva e passiva del veicolo

Rispetto delle normative e della documentazione digitale

Tuttavia, queste responsabilità non trovano ancora un adeguato riconoscimento normativo. Il registro europeo degli autisti mezzi pesanti punta proprio a colmare questa lacuna, favorendo la professionalizzazione e la valorizzazione del lavoro su strada.

Continua a leggere: Valorizzare gli autisti, dal tachigrafo alla formazione: così Autosped G con Golia360 cresce nell’autotrasporto