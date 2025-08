CAMION

Dal 21 luglio 2025, tutte le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto conto terzi, così come in altri comparti considerati a rischio infiltrazione mafiosa, devono utilizzare il nuovo portale telematico del Ministero dell’Interno per gestire l’iscrizione, l’aggiornamento e il rinnovo alla White List antimafia.

Il Portale WL è accessibile all’indirizzo: https://portalewl.interno.gov.it

Cos’è la White List antimafia

La White List è un elenco ufficiale tenuto presso ogni Prefettura, che raccoglie le imprese “pulite”, ossia non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

L’iscrizione è obbligatoria per le imprese che stipulano contratti, anche indiretti, con la Pubblica Amministrazione nei settori indicati dalla Legge 190/2012. Tuttavia, può essere utile anche per i rapporti commerciali tra privati, in quanto elemento di trasparenza e affidabilità.

Chi deve iscriversi alla White List antimafia

L’obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese, anche con attività secondarie, che operano nei seguenti settori ad alto rischio:

Autotrasporto per conto terzi

Estrazione, fornitura e trasporto di terra e inerti

Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume

Noli a freddo e a caldo di macchinari

Fornitura di ferro lavorato

Guardiania e vigilanza cantieri

Servizi funerari e cimiteriali

Ristorazione, gestione mense e catering

Servizi ambientali, inclusi raccolta, trasporto (anche transfrontaliero), trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche e risanamento ambientale

L’elenco può essere aggiornato annualmente entro il 31 dicembre con decreto ministeriale.

Accesso al nuovo portale White List antimafia

L’accesso al portale è riservato al titolare o al legale rappresentante dell’impresa tramite uno dei seguenti sistemi di identificazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta d’Identità Elettronica)

(Carta d’Identità Elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Le imprese costituite all’estero, prive di sede secondaria in Italia e senza codice fiscale italiano, potranno continuare a utilizzare la PEC.

Iscrizione, aggiornamento e rinnovo: cosa cambia

Dal 21 luglio 2025, tutte le operazioni relative alla White List (iscrizione, aggiornamento e rinnovo) devono avvenire esclusivamente online, attraverso il portale.

La procedura consente alle Prefetture di acquisire automaticamente i dati e attivare in tempi rapidi l’istruttoria tramite la Banca per l’Opera Nazionale dell’Antimafia.

Durata e scadenze

Validità iscrizione : 12 mesi dalla data di accoglimento

: 12 mesi dalla data di accoglimento Rinnovo : va richiesto entro 30 giorni prima della scadenza

: va richiesto entro 30 giorni prima della scadenza Modifiche societarie : da comunicare entro 30 giorni dall’evento (es. cambio soci, amministratori, collegio sindacale)

: da comunicare entro 30 giorni dall’evento (es. cambio soci, amministratori, collegio sindacale) In assenza di rinnovo, l’impresa viene automaticamente cancellata dalla White List

Verifiche antimafia e iter della domanda

Dopo la presentazione dell’istanza tramite portale, la Prefettura territorialmente competente verifica:

L’ assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011

ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 L’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 84, comma 3)

In caso di esito positivo, l’impresa viene iscritta all’elenco pubblicato online. Se invece emergono cause ostative, la Prefettura comunica formalmente il rigetto della domanda.

Vantaggi per le imprese di autotrasporto

Per gli operatori del settore autotrasporto e logistica, essere iscritti alla White List significa: