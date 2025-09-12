CAMION

L’autotrasporto europeo affronta da anni la carenza di spazi sicuri e ben attrezzati per il parcheggio dei camion e per la sosta degli autisti di mezzi pesanti.

In Austria è nato un parcheggio a colonne per camion che offre una soluzione concreta: il Truck-Stop Hausruck lungo l’autostrada A8 Innkreis, vicino a Weibern in Alta Austria.

Questa nuova area di sosta e parcheggio a colonne per camion unisce tecnologia, sostenibilità e comfort, ed è già un modello per il futuro dell’autotrasporto internazionale.

Parcheggio a colonne per camion

La domanda di aree di parcheggio per camion è in continua crescita e ASFINAG, la società che gestisce la rete autostradale austriaca, ha risposto con una scelta innovativa.

Il parcheggio a colonne per camion consente di raddoppiare la capacità di sosta nella stessa superficie rispetto ai parcheggi tradizionali, garantendo più spazi disponibili per l’autotrasporto.

Questa soluzione nasce anche dalle esperienze positive già realizzate in altri Paesi europei, dove il parcheggio a colonne per camion ha dimostrato di ridurre i tempi di ricerca del posto e di rendere più efficienti le soste dei mezzi pesanti.

In Austria diventa così possibile aumentare l’offerta senza nuova cementificazione, migliorando l’intera catena logistica del trasporto merci su strada.

Truck-Stop Hausruck: area sosta e parcheggio per l’autotrasporto

Il Truck-Stop Hausruck è oggi la più moderna area di parcheggio a colonne per camion in Austria.

Qui 112 posti dedicati ai camion sono organizzati in 28 file, ognuna capace di ospitare fino a quattro mezzi pesanti disposti in colonna.

Il sistema è completamente automatizzato e gratuito: l’autista di mezzi pesanti arriva al terminal, inserisce l’orario di partenza o la durata della pausa, mentre un laser scanner rileva lunghezza e dimensioni del camion.

In pochi secondi il sistema assegna la fila ottimale in base alla lunghezza del veicolo e all’orario di ripartenza, stampa un ticket e apre la sbarra.

Durante l’avvicinamento al parcheggio a colonne per camion, display elettronici indicano in tempo reale i posti disponibili, evitando code e manovre inutili.

Questa organizzazione rende il parcheggio a colonne per camion estremamente efficiente, aumentando la capacità di sosta fino al 40% rispetto a un parcheggio tradizionale e migliorando l’operatività quotidiana dell’autotrasporto su lunghe distanze.

Servizi e comfort per gli autisti di mezzi pesanti

Il parcheggio a colonne per camion del Truck-Stop Hausruck non è solo tecnologico, ma anche ecologico.

La struttura è alimentata da un impianto fotovoltaico da 85 kWp con 206 pannelli e dispone di dieci stazioni di ricarica per camion elettrici, otto da 150 kW e due da 350 kW, oltre a dodici punti per la refrigerazione del carico, che eliminano la necessità di generatori diesel.

Questa configurazione riduce il rumore, taglia le emissioni di CO₂ e contribuisce a un autotrasporto sostenibile.

Gli autisti di mezzi pesanti trovano nel parcheggio a colonne per camion servizi dedicati al comfort e al benessere: docce moderne, cucine attrezzate, spazi lounge e un percorso fitness per rigenerarsi durante le soste.

Un chiosco con distributori automatici, fontanelle di acqua potabile e 6.000 metri quadrati di verde con oltre 30 alberi da frutto rendono la sosta più piacevole e sicura.

La protezione è garantita da illuminazione LED a basso consumo, videosorveglianza continua, sistema di chiamata d’emergenza collegato alla centrale di Wels e barriere antirumore, che difendono sia i residenti sia i camionisti durante il riposo.

