CAMION

Calendario completo con attività e giorni dedicati ai controlli

Presentato il calendario 2026 della Polizia ROADPOL: controlli su velocità, alcol, distrazione e autotrasporto in Europa.

La rete europea di polizia stradale ROADPOL ha definito azioni coordinate per dodici mesi, svolte simultaneamente dai Paesi membri e mirate a comportamenti ad alto rischio tra conducenti professionali e utenti vulnerabili.

Il Gruppo di Lavoro Operativo (OPG) coordinerà le attività della Polizia ROADPOL, garantendo raccolta dati, analisi delle tendenze e condivisione delle migliori pratiche per aumentare l’impatto dei controlli e delle campagne di sensibilizzazione.

Controlli su camion e mezzi pesanti

9–15 febbraio 2026, 4–10 maggio 2026, 16–22 novembre 2026.

Questi controlli della Polizia ROADPOL riguarderanno la sicurezza dei veicoli pesanti e degli autobus, con verifiche su sovraccarico, tempi di guida e riposo, condizioni tecniche e altre criticità.

Operazione cintura di sicurezza

9–15 marzo 2026.

Gli agenti verificheranno l’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, elemento decisivo per ridurre la mortalità stradale.

Controlli ROADPOL sulla velocità

13–19 aprile 2026 e 3–9 agosto 2026.

Il 15 aprile 2026 si terrà la Maratona della Velocità (24 ore) con controlli ininterrotti in vari Paesi europei per contrastare l’eccesso di velocità.

Operazione alcol e droga ROADPOL

15–21 giugno 2026 e 14–20 dicembre 2026.

Il 19 giugno 2026 è prevista la Maratona Alcol e Droga (24 ore), con controlli intensivi per individuare e fermare i conducenti sotto effetto di alcol o stupefacenti.

Operazione due ruote

6–12 luglio 2026.

Settimana dedicata alla sicurezza di motocicli, ciclomotori, biciclette e scooter: attenzione a dispositivi di protezione, efficienza del mezzo, visibilità e comportamento di guida.

Giornate di sicurezza ROADPOL

16–22 settembre 2026.

Campagna di sensibilizzazione che unisce enforcement, formazione e partecipazione del pubblico con l’obiettivo di raggiungere zero vittime almeno per un giorno sulle strade europee.

Operazione focus sulla strada ROADPOL

5–11 ottobre 2026.

Controlli mirati alla distrazione alla guida, in particolare l’uso di telefoni e dispositivi elettronici, una delle cause di incidente in più rapida crescita.

La posizione di ROADPOL sulla sicurezza

La Commissaria Capo Jana Peleskova, Responsabile del Gruppo di Lavoro Operativo della Polizia ROADPOL, definisce il calendario delle operazioni paneuropee “un pilastro” della missione per strade più sicure, sottolineando come i controlli simultanei e ad alta visibilità scoraggino i comportamenti pericolosi e aumentino la consapevolezza pubblica.

Continua a leggere: Divieti mezzi pesanti novembre 2025 in Europa: calendario con date e orari