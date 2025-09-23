CAMION

Il governo olandese ha annunciato un investimento di 43 milioni di euro per la costruzione e l’ampliamento di parcheggi per camion e aree di sosta sicure destinate all’autotrasporto e agli autisti di mezzi pesanti.

La misura, contenuta nel Memorandum di Bilancio presentato al Prinsjesdag, risponde a una criticità segnalata da tempo da Transport and Logistics Netherlands (TLN) e dai sindacati FNV e CNV.

Questa decisione rappresenta un passo avanti importante per l’autotrasporto, ma TLN esprime forti preoccupazioni per i tagli al Fondo per la Mobilità, che rischiano di compromettere la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture stradali essenziali per il trasporto merci.

Nuovi parcheggi per camion e aree di sosta sicure

La carenza di parcheggi per camion e aree di sosta attrezzate è da tempo un problema strutturale nei Paesi Bassi. Lo stanziamento di 43 milioni di euro consentirà di realizzare nuove aree dedicate ai mezzi pesanti e di ampliare quelle esistenti, offrendo spazi più sicuri e adeguati per il riposo degli autisti.

TLN accoglie favorevolmente questo provvedimento, evidenziando che parcheggi per camion e aree di sosta sicure sono indispensabili per garantire il rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo, per migliorare la sicurezza stradale e per ridurre i rischi di furti e incidenti durante le soste.

L’associazione intende collaborare con il Ministero e le autorità locali per accelerare la realizzazione di queste infrastrutture, così da rispondere rapidamente alle esigenze degli autisti di mezzi pesanti.

L’autotrasporto come pilastro dell’economia olandese

Per TLN, l’autotrasporto e la logistica sono fondamentali per il funzionamento dell’economia nazionale. Il settore garantisce approvvigionamenti quotidiani ai supermercati, il rifornimento delle strutture sanitarie e il supporto alle attività industriali e commerciali.

La presidente ha inoltre evidenziato l’inopportunità di decisioni di questa portata da parte di un governo provvisorio, mentre questioni strategiche come la crisi dell’azoto restano irrisolte.

