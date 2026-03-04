CAMION

Restano divieto di cabotaggio e limite di 40 tonnellate per i camion

Novità per il trasporto tra Unione europea e Svizzera. Il 2 marzo 2026 a Bruxelles Unione europea e Svizzera hanno firmato un nuovo pacchetto di accordi.

Il testo aggiorna le intese bilaterali, anche nel settore dei trasporti.

Accordo UE-Svizzera sui trasporti

Il pacchetto di accordi è stato firmato a Bruxelles. L’intesa punta ad aggiornare la cooperazione tra Unione europea e Svizzera in diversi settori strategici. Tra questi commercio, energia e trasporto.

Uno dei punti principali riguarda l’adeguamento della Svizzera agli sviluppi del diritto europeo nei settori coperti dagli accordi sul mercato unico. Sono previste anche procedure di partecipazione e un sistema per gestire eventuali controversie tra le parti.

Trasporto merci su strada: restano alcune regole svizzere

Per il trasporto su strada, il nuovo accordo aggiorna l’intesa sui trasporti terrestri tra UE e Svizzera ma mantiene alcune caratteristiche del sistema svizzero.

Tra le principali norme che continueranno ad applicarsi:

nessun diritto di cabotaggio per le imprese di trasporto straniere

limite di peso di 40 tonnellate per i camion

divieto di circolazione notturna e domenicale per i mezzi pesanti

mantenimento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LSVA).

Per le imprese europee del settore dell’autotrasporto il mercato svizzero resterà quindi regolato da queste disposizioni, senza aperture sul cabotaggio o sui limiti di peso dei veicoli.

Trasporto ferroviario: procedure più semplici per il traffico transfrontaliero

Il pacchetto di accordi riguarda anche il trasporto ferroviario. È prevista una maggiore cooperazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

L’obiettivo è semplificare l’autorizzazione del materiale rotabile nei collegamenti transfrontalieri. In particolare lungo i corridoi ferroviari nord-sud attraverso le Alpi e sul corridoio del Reno.

Accordi ancora da ratificare

La firma degli accordi rappresenta solo il primo passo. Dal lato europeo è attesa l’approvazione del Parlamento europeo dopo il via libera del Consiglio dell’UE.

In Svizzera, invece, il pacchetto dovrà essere esaminato dal Parlamento federale e successivamente potrebbe essere sottoposto a referendum popolare.

Solo dopo il completamento delle procedure di ratifica gli accordi aggiornati sui trasporti entreranno ufficialmente in vigore.

