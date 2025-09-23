CAMION

WKO e le associazioni dell’autotrasporto chiedono di rivedere l’accordo

L’autotrasporto in Austria è pronto a nuove proteste contro l’aumento dei pedaggi camion. La Wirtschaftskammer Österreich (WKO) denuncia che il nuovo accordo sui pedaggi per i camion presentato dal ministro delle Infrastrutture Leonore Hanke non basta a sostenere le imprese di autotrasporto. Pedaggio camion e mezzi pesanti: sospesi gli aumenti 2026 in Austria

“Il cosiddetto accordo sui pedaggi per i camion, annunciato la scorsa settimana dal Ministro delle Infrastrutture Hanke, è un primo passo, ma si tratta solo di un accordo interno alla coalizione. Non eravamo presenti al tavolo delle trattative”, afferma Alexander Klacska, Presidente della Divisione Federale dei Trasporti e del Traffico della WKO.

Pedaggi camion: aumento del 7,7% troppo oneroso per l’autotrasporto

Il piano del governo riduce l’aumento iniziale dei pedaggi camion dal 10-13% a circa 7,7% a seconda del veicolo, ma il settore dell’autotrasporto considera la misura ancora insostenibile.

“Anche se l’aumento del pedaggio non sarà più del 10-13%, ma di circa il 7,7%, rappresenterà comunque un onere enorme. Per molte aziende di trasporto è difficile da sostenere”, spiega Klacska.

Klacska ricorda inoltre che “l’Austria ha già il pedaggio di autocarri più alto d’Europa”, un fattore che aggrava la crisi dell’autotrasporto e frena la ripresa economica.

Protesta dell’autotrasporto: Markus Fischer avverte

Il settore dell’autotrasporto si prepara a nuove proteste contro i pedaggi camion. Markus Fischer, presidente dell’Associazione tedesca del trasporto merci, ha dichiarato:

“Se non otterremo un accomodamento, ci saranno ulteriori proteste nelle prossime settimane”.

Le associazioni dell’autotrasporto chiedono interventi immediati, tra cui:

abolizione del sistema di pedaggio notturno di 60 miglia ;

; introduzione della patente di guida per camion a 17 anni, per affrontare la carenza di autisti.

Pedaggi camion: perché le proteste possono estendersi

L’aumento dei pedaggi camion non è solo un costo diretto. L’autotrasporto austriaco, già alle prese con carburanti elevati e concorrenza internazionale, teme che pedaggi camion più alti inneschino rincari a catena su logistica, trasporti e prezzi finali per i consumatori.

Le proteste contro i pedaggi camion mirano a tutelare l’intera filiera, salvaguardando competitività e occupazione.

