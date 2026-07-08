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Cosa cambia per i veicoli pesanti e perché servono dati e AI per ridurre costi, consumi e CO2

Le norme UE su emissioni ed Eurobollo introducono un nuovo scenario per l’autotrasporto europeo. Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore i nuovi standard sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti.

In parallelo, Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle modifiche alla direttiva Eurobollo.

Il messaggio per le imprese di trasporto è chiaro: emissioni, pedaggi e costi operativi saranno sempre più collegati. Per le flotte, conoscere e ridurre l’impatto dei propri veicoli diventa quindi importante non solo per rispettare le regole, ma anche per restare competitive.

Norme UE: cosa cambia per emissioni ed Eurobollo

Le modifiche alla direttiva Eurobollo puntano ad allineare il sistema di pedaggi e tariffe stradali alle nuove classi emissive dei veicoli pesanti. L’obiettivo dell’Unione europea è rendere più chiaro e armonizzato il quadro normativo per camion, autobus e altri mezzi pesanti nei diversi Stati membri.

In concreto, i pedaggi potranno riflettere in modo più preciso l’impatto ambientale dei veicoli. Gli Stati membri potranno applicare riduzioni per autocarri e autobus a basse emissioni fino al 30 giugno 2031, mantenendo successivamente ulteriori agevolazioni secondo quanto previsto dall’accordo.

L’intesa chiarisce inoltre le definizioni relative ai veicoli a zero emissioni, ai veicoli pesanti a basse emissioni, ai gruppi di veicoli, alle traiettorie di riduzione delle emissioni e ai valori di riferimento della CO2. Si tratta di un passaggio importante per dare maggiore certezza a operatori del trasporto, autorità responsabili dei pedaggi e fornitori di servizi.

Norme UE e costi operativi: perché le flotte devono misurare di più

Per le imprese di trasporto, questa evoluzione normativa rappresenta un cambio di prospettiva. Le emissioni non sono più soltanto un indicatore ambientale, ma diventano una variabile economica capace di incidere sulla competitività della flotta.

In un contesto in cui consumi, emissioni e pedaggi sono sempre più collegati, diventa fondamentale conoscere le performance reali dei veicoli. Non basta valutare la classe emissiva del mezzo: occorre capire come ogni veicolo viene utilizzato nella quotidianità, quali percorsi generano maggiore consumo, quanto incide lo stile di guida e dove si nascondono le inefficienze operative.

La sostenibilità diventa così un tema gestionale. Una flotta più efficiente non è soltanto una flotta meno impattante dal punto di vista ambientale, ma anche una flotta capace di controllare meglio i costi, ridurre gli sprechi e prepararsi a un sistema di tariffazione sempre più legato alle emissioni.

Dati e AI per ridurre emissioni, consumi e costi

Per le aziende del settore, la sfida non sarà soltanto adeguarsi alle nuove regole o investire in veicoli a basse o zero emissioni. Sarà anche utilizzare meglio i mezzi già presenti in flotta, riducendo sprechi, ottimizzando i percorsi e migliorando il comportamento di guida.

È qui che i dati assumono un ruolo strategico. Attraverso l’analisi delle informazioni generate dai veicoli e dai viaggi, i fleet manager possono individuare margini di miglioramento concreti, confrontare le performance tra tratte e conducenti, stimare consumi ed emissioni e prendere decisioni più precise.

Il comportamento alla guida incide in modo diretto sui consumi. Per questo, indicazioni puntuali su velocità, accelerazioni, frenate, pendenze e traffico possono aiutare il conducente a mantenere uno stile più efficiente, con effetti concreti sui costi della flotta.

enaide®: l’AI Co-Pilot per l’autotrasporto e la logistica

Nel lavoro quotidiano di una flotta, anche piccoli margini di efficienza possono pesare sui consumi. enaide®, l’AI Co-Pilot di MinervaS per autotrasporto e logistica, parte proprio da qui: raccoglie dati su veicolo, percorso, traffico, altimetria, meteo, limiti di velocità e stile di guida, e li usa per fornire indicazioni utili a conducenti e fleet manager.

L’obiettivo è ridurre consumi ed emissioni nei viaggi di ogni giorno, senza cambiare l’organizzazione del lavoro.

Un esempio arriva dal progetto con Trans Italia, dove la tecnologia MinervaS ha evidenziato una riduzione dei consumi di carburante fino al 15% a livello di flotta, senza modificare percorsi, tempi di consegna o assetto operativo.

Questo risultato mostra perché l’Intelligenza Artificiale può avere un ruolo concreto nel nuovo scenario europeo. Se le emissioni influenzeranno sempre di più pedaggi, incentivi e costi di esercizio, ridurre i consumi non significa soltanto spendere meno carburante. Significa anche abbattere la CO2, migliorare l’efficienza energetica e rendere la flotta più preparata ad affrontare le evoluzioni normative.

Certificati Bianchi e valore economico dell’efficienza

L’efficienza generata dall’eco-driving può avere anche un ulteriore valore economico. enaide® può infatti supportare l’accesso ai Titoli di Efficienza Energetica, i cosiddetti Certificati Bianchi, strumenti che premiano gli interventi capaci di produrre risparmi energetici misurabili.

Per le imprese di autotrasporto, questo significa che la riduzione dei consumi non è solo un beneficio operativo, ma può diventare anche un’opportunità economica aggiuntiva. In un contesto in cui le norme UE spingono verso una maggiore attenzione alle emissioni dei veicoli pesanti, poter misurare e valorizzare l’efficienza diventa un vantaggio ancora più rilevante.

Norme UE, sostenibilità e competitività

Le nuove norme UE su emissioni ed Eurobollo confermano una tendenza ormai evidente: nell’autotrasporto del futuro, sostenibilità e redditività saranno sempre più connesse. Le aziende più competitive saranno quelle capaci di misurare, analizzare e migliorare ogni viaggio.

Perché la flotta più sostenibile non sarà soltanto quella con i mezzi più nuovi, ma quella gestita meglio.

Nel nuovo scenario europeo, ridurre consumi ed emissioni non è solo una scelta ambientale: è una strategia industriale.

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