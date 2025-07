CAMION

Il settore dell’autotrasporto europeo chiede nuove norme su pesi e dimensioni mezzi pesanti green.

I principali rappresentanti dei produttori e degli operatori dell’autotrasporto, tra cui ACEA, BGL, FNTR, NLA e TLN, hanno inviato una lettera aperta agli Stati membri dell’UE chiedendo di finalizzare con urgenza la revisione della direttiva sui pesi e le dimensioni dei mezzi pesanti.

Una riforma per il futuro dell’autotrasporto, oggi penalizzato nella corsa verso la neutralità climatica.

Autotrasporto e transizione: cosa frena i mezzi pesanti a zero emissioni

Nonostante l’impegno del settore per ridurre le emissioni, l’autotrasporto fatica ad adottare mezzi pesanti elettrici e a idrogeno. I motivi principali sono:

bassa diffusione di mezzi pesanti a zero emissioni nei mercati europei;

nei mercati europei; infrastrutture di ricarica e rifornimento insufficienti per camion e autobus elettrici;

per camion e autobus elettrici; costi totali di proprietà troppo elevati per i mezzi pesanti green.

A tutto questo si aggiunge un ostacolo normativo: le attuali regole europee su pesi e dimensioni dei mezzi pesanti non tengono conto delle specificità dei veicoli a zero emissioni, che pesano di più a causa delle batterie o dei serbatoi per l’idrogeno.

Mezzi pesanti green più pesanti: perché servono nuove soglie di peso

Per non compromettere la capacità di carico utile, i firmatari della lettera, diffusa il 17 luglio 2025, chiedono agli Stati membri dell’UE di approvare con urgenza:

Una revisione profonda dei limiti di peso complessivo e peso per asse, per adattarli ai nuovi mezzi pesanti a zero emissioni. Senza queste modifiche, l’autotrasporto rischia di diventare meno efficiente, con camion costretti a viaggiare con carichi ridotti.

Misure aggiuntive per sostenere l’efficienza e la decarbonizzazione dell’autotrasporto, tra cui:

permettere operazioni transfrontaliere con configurazioni EMS (European Modular System);

mantenere le attuali esenzioni per i trasporti internazionali anche fuori dall’EMS, se già in uso tra alcuni Paesi;

consentire l’uso di mezzi pesanti standard da 44 tonnellate anche nei trasporti tra Stati che li ammettono internamente;

anche nei trasporti tra Stati che li ammettono internamente; promuovere l’impiego di semirimorchi più lunghi, che possono generare risparmi di CO₂ fino al 10%.

Autotrasporto europeo unito per una direttiva strategica

L’autotrasporto europeo è pronto a fare la sua parte nella lotta al cambiamento climatico, ma servono regole adeguate. Una nuova direttiva su pesi e dimensioni è essenziale per modernizzare la flotta dei mezzi pesanti, ridurre le emissioni e garantire la competitività delle imprese di trasporto su strada.

Inoltre, norme più flessibili e armonizzate contribuirebbero anche a migliorare la mobilità militare europea, rafforzando la resilienza logistica dell’Unione.

Scarica qui la lettera aperta ufficiale (PDF, EN)

