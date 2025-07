CAMION

Le aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti del settore autotrasporto, si preparano a un significativo salto di qualità grazie ai finanziamenti con fondi europei stanziati dalla Commissione Ue nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF).

Con un finanziamento complessivo di 2,8 miliardi di euro a fondo perduto, l’Unione Europea punta a rafforzare la rete TEN-T e a migliorare le infrastrutture stradali, ferroviarie e logistiche in tutta Europa.

Tra i progetti selezionati per i finanziamenti, figurano anche diverse iniziative strategiche per l’autotrasporto in Italia.

Nuove aree di sosta per camion, merci e autisti di mezzi pesanti

Il settore dell’autotrasporto è uno dei beneficiari del programma di finanziamenti CEF. Tra gli interventi previsti rientrano la creazione e l’ammodernamento di aree di sosta sicure per camion e autisti di mezzi pesanti, fondamentali per:

Aumentare la sicurezza delle merci durante le soste

durante le soste Migliorare le condizioni di lavoro dei camionisti

Ridurre il rischio di furti e incidenti nell’autotrasporto

In quest’ottica, i fondi UE finanzieranno progetti in vari Paesi europei, con un focus anche su nuove infrastrutture per l’autotrasporto in Italia.

Aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti: finanziamenti UE in Italia

Riqualificazione di cinque aree di sosta esistenti

Un primo intervento prevede la riqualificazione di 264 parcheggi in cinque aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti già operative. Tre in Germania, una in Austria e una in Italia con 64 parcheggi destinati a ottenere la certificazione europea di livello oro. Per questa iniziativa, l’UE ha stanziato oltre 2,2 milioni di euro.

Nuova area di sosta e parcheggio mezzi pesanti a Verona

Nella zona di Verona, verranno realizzati 227 nuovi parcheggi e ampliati altri 456 posti per mezzi pesanti in 11 località strategiche. L’obiettivo è ottenere la certificazione UE dal livello bronzo al platino, innalzando così gli standard di sicurezza e comfort per gli autisti. Il finanziamento destinato a questo progetto ammonta a 6,4 milioni di euro.

Nuova area di sosta e parcheggio camion ad Alessandria

Un ulteriore progetto prevede la costruzione di una nuova area di sosta ad Alessandria, lungo l’autostrada A21/E70, in prossimità dell’incrocio con il corridoio TEN-T Mare del Nord – Reno – Mediterraneo.

L’intervento prevede 300 nuovi posti per mezzi pesanti e 4 punti di ricarica elettrica per 8 rimorchi refrigerati

La Commissione Europea ha assegnato 4,8 milioni di euro a questa iniziativa, confermando la centralità del Piemonte nella logistica continentale.

Migliori condizioni di lavoro per l’autotrasporto

Questi finanziamenti dell’Unione Europea, fondamentali per la modernizzazione delle infrastrutture dedicate all’autotrasporto.

Le nuove aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti garantiranno standard europei di sicurezza, sostenibilità ed efficienza lungo le principali direttrici della rete TEN-T.